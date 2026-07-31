Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

缅甸国会通过反电骗法 最高可判处死刑

即时国际
更新时间：09:30 2026-07-31 HKT
发布时间：09:30 2026-07-31 HKT

缅甸军方主导的国会本周通过打击网络诈骗新法，凡以暴力、虐待、绑架或非法拘禁等手段，强逼他人从事网络诈骗，可判监10年以上，最高可判处终身监禁；若罪行情节严重例如导致他人死亡，则可判死刑。此外，经营诈骗园区或从事加密货币诈骗者，最高亦可判终身监禁。

相关新闻：联合国：2025年亚洲诈骗损失或近9000亿港元

下议院议员艾昌向法新社证实，死刑条款已正式纳入法例。缅甸边境的妙瓦底、果敢等由武装组织或民兵控制地区，近年成为人口贩运、强逼劳动及跨境诈骗温床。面对中国、美国等国施压，总统敏昂莱（Min Aung Hlaing）承诺加强打击。上议院议员娜友扎娜娃则称，因有多个武装势力和组织涉入诈骗产业，执法仍面临重大挑战。

最Hit
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
18小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
13小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
17小时前
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
01:09
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
2026-07-30 09:46 HKT
一田开设首间24小时便利店YATA GO！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
一田开设首间24小时便利店YATA go！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
饮食
18小时前
熊本地震｜便利店杯面扫光惟一款无人问津 网民：震灾下更不敢试
熊本地震｜便利店杯面扫光惟一款无人问津 网民：震灾下更不敢试
即时国际
7小时前
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
影视圈
13小时前
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
影视圈
15小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
1小时前