缅甸国会通过反电骗法 最高可判处死刑

缅甸军方主导的国会本周通过打击网络诈骗新法，凡以暴力、虐待、绑架或非法拘禁等手段，强逼他人从事网络诈骗，可判监10年以上，最高可判处终身监禁；若罪行情节严重例如导致他人死亡，则可判死刑。此外，经营诈骗园区或从事加密货币诈骗者，最高亦可判终身监禁。

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下议院议员艾昌向法新社证实，死刑条款已正式纳入法例。缅甸边境的妙瓦底、果敢等由武装组织或民兵控制地区，近年成为人口贩运、强逼劳动及跨境诈骗温床。面对中国、美国等国施压，总统敏昂莱（Min Aung Hlaing）承诺加强打击。上议院议员娜友扎娜娃则称，因有多个武装势力和组织涉入诈骗产业，执法仍面临重大挑战。