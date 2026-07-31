以巴冲突 | 特朗普宣布达历史性协议 哈马斯全面解除武装 以军将撤出加沙

美国总统特朗普周四（30日）宣布，美国发起的和平委员会已就哈马斯和加沙地带其他武装组织全面解除武装，达成一项历史性协议。哈马斯解除武装后，以色列将从加沙撤军。特朗普形容，这是迈向持久和平与安全的重大一步。但美国官员表示，以色列对哈马斯是否会交出武器持怀疑态度。

以色列态度保留

特朗普在其社交平台Truth Social发文，作出上述宣布。他写道，这项协议是让加沙最终由巴勒斯坦新政府治理的关键一步，新政府将与和平委员会密切合作，协助巴勒斯坦人民；以色列也将获得应有的安全保障，加沙不再被用作发动恐怖攻击的基地。

以色列新一轮空袭加沙造成至少4人死亡，其中包括2名儿童。新华社

加沙仍深陷人道危机。路透社

尽管以巴去年10月达成首阶段停火协议，加沙的暴力仍在持续。法新社

落实20点和平计划重大里程碑

他指出，这是落实他的加沙20点和平计划的一项重大里程碑，协议将依审慎规画的多个阶段执行；随著解除武装工作完成，以色列部队将撤离，国际稳定部队将与新的巴勒斯坦警察部队合作，负起维护加沙及其居民与邻国安全的责任。

特朗普强调，一年前的加沙仍深陷战火与人道危机，人质也遭残酷囚禁，如今虽已取得历史性进展，但仍有许多工作要做。他感谢埃及、卡塔尔和土耳其等调解方所作的重要努力，尤其感谢他麾下杰出的团队，以不懈努力促成这项历史性突破。

他表示，根据这项协议，加沙最终将交由一个为巴勒斯坦人民服务的新政府掌管，也绝不允许从加沙出现的威胁死灰复燃！他最后写道：「恭喜所有人取得这项令人惊叹的进展，所有人都曾说这绝不可能实现！」

哈马斯证实达协议草案 重型武器由巴勒斯坦保管

而哈马斯高层官员周五证实，他们已达成结束与以色列冲突的协议。一名哈马斯消息人士告诉路透社，这份协议草案规定，重型武器只能由巴勒斯坦政府保管与控制，且这些武器不得移交给以色列。

哈马斯谈判团队成员哈麦德告诉半岛电视台：「在以色列撤出加沙之前，我们不会采取任何与解除武装有关的行动。」

以色列撤出加沙前 不会解除武装

哈马斯解除武装一直是棘手议题，尽管以巴去年10月达成首阶段停火协议，加沙的暴力仍在持续，卫生官员表示，以色列新一轮空袭造成至少4人死亡，其中包括2名儿童。

埃及预计将很快举办加沙停火调解方会议，调解方还包括美国、卡塔尔和土耳其，将讨论落实加沙停火计划第2阶段。

根据特朗普提出的20点加沙和平计划，停火的第2阶段将包括哈马斯解除武装以及以色列军队逐步撤出该地区。