新西兰外长叫华裔议员「返回祖国」 中国大使发文暗讽

新西兰政坛爆发种族歧视争议。新西兰副总理兼外长彼得斯（Winston Peters）于7月29日的一场国会政策辩论中，公然向一名华裔议员叫嚣「返回你自己的国家」，言论引发当地政坛震动及社会强烈批评，中国驻新西兰大使王小龙更在社交平台发文暗讽。新西兰总理卢克森（Christopher Luxon）随后批评彼得斯的言论纯属「博眼球」，反对党则强烈要求解雇彼得斯。

王小龙：一句话更能说明说这句话的人

涉事的华裔议员为新西兰绿党成员南西（Lawrence Xu-Nan）。南西在中国天津出生、于奥克兰长大，当天在关于新西兰应对新冠疫情的国会辩论中，向彼得斯询问是否曾接种过疫苗。

未料此举惹怒彼得斯，他当场怒骂南西说：「这叫做民主，不像你习惯的那样。返回你来的地方，你这个大声公（Go back to where you came from, you loudmouth）。」

言论曝光后随即引来中国驻新西兰大使王小龙回应。王小龙在社交平台X发文指，自己卷入他国的内政，但「不得不说，有时候，一句说话比任何其他任何事物或任何人，更能反映出说话者的本质」。

面对中国大使的讽刺，彼得斯随即借题发挥，透过社交平台X发文称：「我们生活在一个享有言论自由和权利的民主政体——对于这两项价值观，一些国家不但限制，还强行实现。」

副手曾喊「送走墨西哥人」 民粹政党屡涉歧视争议

事实上，这并非彼得斯及其领导的右翼民粹政党「新西兰优先党」（New Zealand First）首次因种族歧视言论而招致各界挞伐。彼得斯的副手琼斯（Shane Jones）今年早前在批评新西兰与印度的自由贸易协定时，竟以极具歧视色彩的「黄油鸡海啸（butter chicken tsunami）」作形容；此外，琼斯亦曾在一次国会辩论中，向在墨西哥出生的议员Francisco Hernandez大喊「把墨西哥人送回家」。

新西兰目前由中间偏右联盟执政，由国家党、新西兰行动党及新西兰优先党共同组成。国家党领袖兼新西兰总理卢克森（Christopher Luxon）事后开腔与彼得斯划清界线，痛斥其言论只是为了「博眼球」，「试图成为媒体与政客的话题」。反对党工党及绿党则认为彼得斯的言论严重损害国家形象，强烈要求总理将其辞退。