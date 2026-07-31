贝安德探访安老院尴尬一幕 9旬翁震惊反问：又换新首相？

英国政坛近年频频更换首相，连当地长者亦感到「眼花缭乱」。本月20日新上任的英国首相贝安德（Andy Burnham），于周三（29日）与衞生及社会关怀大臣顾绮慧探访北伦敦一间安老院，期间与一名长者会面时出现令人哭笑不得的尴尬场面。该名老伯伯不仅完全没认出面前的是当今首相，得知对方身份后更惊讶反问：「甚么？又换一位新首相？」随后更笑称政府「每隔5分钟就换人」，让贝安德只能露出尴尬微笑应对，现场笑声一片。

误当选区候选人 看护提点始知首相亲临

据现场情况，贝安德到达安老院后亲切地与一众长者逐一握手问候。当他坐下与两位男女长者倾谈时，该名伯伯一脸疑惑地问道：「你是谁？」贝安德随即自我介绍称：「我是贝安德。」老伯伯略带迟疑地再问：「贝安德……你是选区候选人，对吗？」

这番对话立刻引来现场人士及旁人一阵笑声。贝安德露出带点尴尬的微笑解释道：「我之前是选区候选人，数周前参与补选，嗯……我现在是首相了。」惟老伯伯一时听不清楚，追问：「你是甚么？」身旁的看护见状连忙提点说：「他是首相！」

伯伯惊呼「每5分钟换人」 贝安德尴尬点头认同

得知眼前人竟是国家元首后，老伯伯大感震惊并脱口而出：「甚么？又换一位新首相？（What, a new one?）」贝安德只能微笑点头回应：「又一位。」感叹英揆更替频繁的老伯伯随即笑称：「他们每隔五分钟就换人。」

面对长者直白幽默的吐槽，现场所有人包括贝安德都不禁失笑，贝安德亦只能尴尬地连声应道：「我知道，我知道。」

英国政坛近年经历剧烈动荡，近10年间已先后历经7任首相更替。从卡梅伦（David Cameron）、文翠珊（Theresa May）、约翰逊（Boris Johnson），到仅任职49日便闪电下台的卓慧思（Liz Truss），以及接任的辛伟诚（Rishi Sunak）。直到大选后由工党施纪贤（Keir Starmer）接掌首相府，及后施纪贤辞职，才由参与补选胜出的贝安德接任，成为10年来第7位入主唐宁街10号的英揆，难怪连长者也对频繁换人感到麻木。