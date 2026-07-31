熊本地震｜便利店杯面扫光惟一款无人问津 网民：震灾下更不敢试

日本九州熊本县日前发生7.1级强烈地震，灾区物资一度紧迫，当地超市及便利店内的即食食品如杯面、面包等被急急抢购一空。然而，有日本网民在社交平台发文直击，在一片空空如也的货架上，竟有一款杯面奇迹似地「屹立不动」、完全无人问津。照片曝光后引发网民热烈讨论，不少人指该款杯面之所以在震灾下被弃置，背后原因极为现实——「食咗反而浪费水，甚至可能肚泻」。

地狱级极辣包装令人退避三舍 网民：食咗反而浪费水

日本网民@saikifumiyoshi在社交平台X分享一张熊本市内便利店的照片，并写道：「这种时候果然没人敢尝试。」从照片可见，架上绝大多数即食面已被扫光，唯独极辣著名的「蒙古汤面中本 北极拉面」整齐地留守架上。

「北极拉面」并非品质欠佳，而是向来以地狱级别的惊人辣度见称。不少网民留言分析，在地震后停水或厕所设施受损的情况下，吃这款杯面简直是「自寻烦恼」。「这款泡面辣度真的不是一般人能承受的，食咗很容易胃痛或拉肚子」、「太辣了要喝很多水，但灾区供水不稳定，辣味加大量饮水更会增加腹泻风险，厕所状况根本不允许」。

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更有网民笑言，如果有附送独立辣粉包还能考虑，但该款杯面是辣粉与面身混合，完全无法调整辣度，令人望而生畏。更有网民翻出10年前熊本地震的旧照，发现当年「中本」品牌的另一款拉面同样是货架上唯一剩余的商品。

这幕奇景随后被转载至台湾Threads等社交平台，同样掀起热议。有曾挑战过的网民余悸犹存地表示，自己食过的代价是「连续食两日止泻药，外加皮肤大过敏」，威力非同小可。不过也有吃辣高手打趣道，这款拉面对部分台湾人来说「没多辣，就普普通通，喝水是因为太咸」，笑言耐辣度因人而异。

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「北极拉面」在震灾中孤零零留守的画面，也让不少台湾网民会心一笑，联想到台湾台风天或疫情抢购物资时，总能被消费者「手下留情」的「双响泡」杯面。无论是日本地震还是台湾台风，这股「再饿也不敢轻易挑战」的坚持，意外展现出两地民众在面对天然灾害时，对食物口味与身体反应依然保持的底线。