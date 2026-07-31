熊本地震｜AEON MALL爆炸新片曝光 传3罹难员工为折返取车匙送命

日本九州熊本县28日发生黎克特制7.1级极浅层强烈地震，其中位于熊本县嘉岛町的大型购物中心「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL Kumamoto）在地震爆发后约50分钟突发大爆炸，导致部分建筑结构坍塌变成废墟，造成严重伤亡。日媒30日报道，再有拍下爆炸瞬间的行车纪录仪影片曝光，显示爆炸威力极为猛烈，建筑碎片遭炸飞并击中附近电线，火花四溅。

近距离车载镜头直击 疑二楼先爆炸

另外，营运母公司永旺（AEON）集团社长吉田昭夫证实，死者中包括3名商场员工，对于有传言指部分已疏散员工因折返拿取车钥匙而送命，集团指相关说法仍待进一步证实。

日本放送协会（NHK）30日报道，最新曝光的行车纪录仪影片来自一辆停泊在购物中心南侧停车场的汽车车尾，近距离记录了爆炸发生的震撼一刻。影片显示，爆炸似乎源自建筑物的二楼位置，伴随着震耳欲聋的巨响，大量建筑碎片与石屎从右方狂飞至左方，当场击中商场附近的电线，导致火花四溅，随后浓烟冲天。爆炸发生约10秒后，烟雾迅速蔓延，画面可见数名惊魂未定的民众紧急从建筑物附近跑向安全地带避难。

车内一名30多岁女子接受NHK访问时透露，地震发生后她先把汽车挪到外墙和电线杆不会倒塌的安全位置，其后突闻身后传来猛烈爆炸声，起初还以为是地震导致外墙倒塌，场面险象环生。

AEON社长向罹难者家属致歉 传员工折返拿车匙遭殃

永旺集团社长吉田昭夫周四（30日）于熊本市召开记者会，率领集团副社长及永旺购物中心总裁向死者、伤者及家属躬身致歉。吉田昭夫表示：「我们深感悲痛和懊悔。我们向遇难者致以最诚挚的慰问，并向他们的家人致以最深切的歉意。」

永旺熊本购物中心（Aeon Mall Kumamoto）大爆炸造成严重伤亡。路透社

针对外界传出有员工因折返取车匙而遇难，吉田昭夫回应指，在与现场人员的访谈中，确实有人表示有员工正准备拿车钥匙或准备回家，但这一点目前尚未得到证实。他强调：「我们公司的规定是一旦疏散完毕，员工绝对不得返回大楼。」他对失去生命的员工感到无比沉重，并承诺集团将全力配合搜救工作及向受害者家属提供支援。

服装店女职员地震后发讯息失联 丈夫悲恸作最坏打算

今次强震爆发时，这栋拥有约200间店舖的大型商场内挤满了约3,000名顾客，以及约1,300至1,500名员工。地震后员工花了大约30分钟紧急疏散顾客，惟部分员工随后留在设施内或折返。

一名来自熊本市的39岁男子向日媒表示，其妻子在商场二楼一间服装店工作。地震发生后，妻子曾第一时间发讯息关心他「你还好吗？」，但自此便音讯全无。该名男子悲痛地表示，由于长时间无法取得联络，自己心里已做好最坏的心理准备。搜救人员目前仍在永旺熊本购物中心的瓦砾堆中动用重型装备全力搜救失联者。