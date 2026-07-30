欧足协55成员国一致通过 倘FIFA拆售世界杯赛事将罢踢 

欧洲足协（UEFA）55个成员国在周四（30日）召开紧急会议并达成一致共识，宣告若国际足协（FIFA）坚持推行出售世杯等核心赛事股权予私人投资者的计划，包括英格兰在内的欧洲各国将联合抵制FIFA旗下所有赛事，当中包括男足世界杯、女足世界杯及世界冠军球会杯，世界杯随时面临大规模罢踢危机。

FIFA诱以巨额分红 拟引资本巨头入股

事件起源于FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）日前提出的激进政策。FIFA计划成立名为「Fifa Forward Enterprise」的全新商业子公司，专责营运包括世界杯在内的核心旗舰赛事，并拟引入私人投资者入股，预计可带来高达31亿英镑的私人投资额。据报，投资财团由美国前总统特朗普女婿库什纳的兄长约书亚（Joshua Kushner）领军，甚至计划将世界杯改为每两年举办一次。

FIFA主席恩芬天奴企图出售赛事主办权牟利牵涉美国政商势力。路透社

球迷促英格兰罢踢世界杯。美联社

FIFA主席恩芬天奴企图出售赛事主办权牟利牵涉美国政商势力。法新社

球迷促英格兰罢踢世界杯。美联社

为促使各国足协支持该计划，恩芬天奴向全体211个成员国下达最后通牒，承诺只要在53日内签署新协议，每个国家足总即可获得4,000万美元的分红，并设定9月19日为最后期限，若在限期前同意，即可率先领取首期2,000万美元资金。若出售赛事股权的计划如期落实，恩芬天奴及其美国利益集团将能从中抽走数以百万计的巨额资金。

欧洲足协强硬反击 直指世杯「非卖品」

面对FIFA的商业化举措，英格兰足总带头强烈反对，广大球迷亦极度愤怒，批评此举纯属贪婪并强烈要求英格兰罢踢世界杯。欧洲足协随即爆发强烈反弹，早前已连发两份严正声明，直指FIFA利用足球「肥己利友」。在周四的紧急会议过后，UEFA代表55个成员国发表联合声明，痛批FIFA将足球圣殿商品化。

UEFA在声明中斩钉截铁地指出：「我们一致且明确地拒绝FIFA将世界杯及其他赛事所有权转让给私人投资者的建议。世界杯绝不能被视为一种投资产品。它是足球界最伟大的体育遗产之一，由历代球员、国家队及各洲球迷共同建立。它的任何部分都不应拱手让予私人投资者。世界杯绝非卖品。」

赛事罢踢触发点 10月初首面临考验

欧洲国家的抵制行动将涵盖FIFA旗下所有赛事。若恩芬天奴的方案最终在9月19日的表决中强行通过，欧洲区的罢踢机制将随即触发。

这项历史性抵制行动的首个考验预计于今年10月出现，届时原定举行女足世界杯附加赛。若欧洲强队集体缺席，将使FIFA赛事的认受性与商业价值遭受毁灭性打击，足坛大地震恐难以避免。