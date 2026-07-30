高市早苗拟降低食品消费税率至1% 拟明年4月实施为期两年

日本首相高市早苗今日（30日）宣布，为应对物价持续上涨，计划自2027年4月起，将食品及饮料的消费税率由现行的8%下调至1%，为期两年。这将是日本自1989年开征消费税以来首度下调税率。高市强调，两年限期届满后，政府将切实且负责任地恢复原本税率。

此项减税措施将配合针对中低收入群体的现金补贴同步实施，使相关税负「实质上归零」，预计每年补贴金额约达6,000亿日圆。为此，执政自民党今日召开临时高层会议，全票通过该项减税方针，力争于8月上旬提交内阁会议敲定，并于秋季临时国会上通过立法。

然而，这项减税政策预计将在两年内令中央与地方政府流失约10万亿日圆的税收。高市虽然否定会透过发行赤字国债来筹措替代收入来源，但并未明确交代资金具体来源，仅称将调整政府补贴及运用税外收入填补。