伊朗局势︱革命衞队称攻击约旦美军基地 摧毁多架F-35战机致人员伤亡

伊朗伊斯兰革命卫队周四（30日）表示，为报复美军空袭导致伊朗人民出现死伤，他们使用数枚导弹攻击位在约旦的美军基地，成功摧毁3架F-35战机，并造成多名美军军官、技术人员和维修人员死亡。



美伊冲突再升温，于两国中间斡旋的巴基斯坦较早前表示，美国与伊朗的谈判仍「持续进行」。法新社报道，巴基斯坦外交部发言人安德拉比（Tahir Andrabi）在伊斯兰马巴德表示：「各方仍持续进行谈判，尤其是协商有关霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）及缓和局势的议题。」

安德拉比指出，巴基斯坦正「尽最大努力」，协助伊朗与美国回到两国先前签署的谅解备忘录架构下继续谈判，以终止双方战争。巴基斯坦也是该备忘录签署国。

他说：「我们正尽最大努力，促使各方重新回到『伊斯兰马巴德谅解备忘录』（Islamabad MoU）的架构下。」他还补充，巴基斯坦鼓励相关国家「充分履行依协议举行技术性磋商的承诺」。