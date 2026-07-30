印度狂男斧头劈断大嫂头颅挂门 街坊：嫌上菜太慢
更新时间：18:40 2026-07-30 HKT
发布时间：18:40 2026-07-30 HKT
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印度近日发生恐怖命案，1名25岁的女子被自己丈夫的弟弟（小叔）持斧头杀害，头颅再被砍下、挂到自家门口的大树上。警方已介入调查，并逮捕凶手。
新德里电视台（NDTV）报导，惨剧发生在比哈尔邦（Bihar）一条落落。25岁女子德维（Anshu Devi）被自己丈夫的22岁弟弟库马尔（Kunal Kumar）持斧头杀害，库马尔还将大嫂的头颅砍下、挂到自家门前的大树上，画面怵目惊心。
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村民透露，事发时，大嫂原独自在家，其他人在田里工作。后来本身有毒瘾的库马尔独自从农田归来，并向大嫂讨要食物。由于德维动作较慢、迟迟没有上菜，库马尔竟直接拿斧头杀害对方。
犯案后，库马尔未有逃离现场，继续留在屋子附近。村民得知惨案发生，即时报案。警方已逮捕库马尔，共继续调查。
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