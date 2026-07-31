珍惜生命｜南韩股灾重挫投资者信心 惊传多宗自杀案

南韩股市早前出现剧烈震荡，备受散户追捧的科技指标股如三星电子、SK海力士等在月内大幅下挫，市场短时间由高位暴跌数成，令大量经「炒孖展」进场的投资者遭受严重打击，面临巨额亏损甚至破产。随著股市资产大幅蒸发，当地社交平台涌现大量投资者情绪崩溃的贴文。

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日前拥有百万粉丝的南韩YouTuber网红RalRal在社交平台透露，自己因在SK海力士股价高企时「重押进场」，资产大幅缩水。知名交易主播Jadoo则在短短几分钟内，目睹自己重仓高杠杆的数百万韩元本金瞬间化为乌有，情绪激动，甚至在直播时砸碎电脑萤幕。

主播Jadoo在直播期间情绪崩溃。X@chairbtc

主播Jadoo在直播期间情绪崩溃。X@chairbtc

此外，有南韩网民分享自己投资失败的经历，指自己亏损逾千万韩元，将离职遣散费输光，甚至需要动用房屋首期积蓄，形容在巨额亏损面前「连哭都哭不出来」；亦有网民分享身边个案，指对方将将婚礼资金投入股市全数亏损而引发恐慌症送院、或从事金融证劵行业的家属压力过大被迫休假。

相关消息显示，多家私营证券公司因股价下跌过快而被执行强制清算，但仍无法收回所有未偿应收帐款，出现恶性循环。值得注意的是，网络还流传多宗因高杠杆投资失利导致背负巨债，无法承担家庭经济压力，进而发生极端事件的个案，情况令人担忧。

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面对近年社会频传极端事件，南韩政府日前成立「国家自杀应对中心」，将就自杀未遂者、遗属等高风险群体提供多项支援服务。但有传当局限制媒体报道极端事件并引进人工智能（AI）监控有关网络资讯，令不少民众质疑政府举措属「欲盖弥彰」，企图透过新闻与网络管制掩盖市场情绪，无助解决实际财政困境。

南韩政府成立自杀应对专项小组。

有网民认为，要求政府为个人投资损失承担全部责任并不现实，并批评股民将所有积蓄投入杠杆投资是极为不理智的行为，呼吁股民切勿将所有身家押在高波动的理财产品上；但当局确有责任维持及稳定基本金融与社会系统，不应透过管控报道避重就轻。

在网络的悲观情绪笼罩下，部分曾遭遇巨额投资损失的网民分享过往经历，称自己曾经损失三分之二资产、背负逾亿元债务，但透过工作及副业积累，逐步还清债务，强调股市波动属阶段性事件，呼吁他们「只要坚持下去，机会总会再次出现」、「总有一天会重获自由」。

有网民借自己经历鼓励其他股民。

有网民借自己经历鼓励其他股民。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service