熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域

日本熊本县于周二（28日）发生黎克特制7.1级强烈地震，造成当地多个地区严重损毁，并夺去至少30条宝贵生命。日本政府地震调查委员会于周三（29日）召开临时会议，经评估后判定，本次地震的震源位于「日奈久断层带」之内。有学者特别点名邻近的福冈县同样暴露在高度地震风险之下，可能也会面临地震风险。

委员会警告，该断层带目前仍存在「未破裂的区段」，未来恐将再次引发规模高达7.3级左右的强烈地震，强烈呼吁当地民众持续保持高度警惕。

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「日奈久断层带」全长约80公里，主要由北至南划分为「高野－白旗区段」、「日奈久区段」及「八代海区段」三大地质区域。在2016年4月发生的震惊全球的熊本地震中，高野－白旗区段的部分断层已发生破裂。

是次震源长度达30公里

根据地震调查委员会的最新推估，本次7.1级地震的震源断层长度约为30公里，范围大致涵盖了「日奈久区段」的东北部以及「高野－白旗区段」的部分区域。然而，这意味著「日奈久区段」至今仍留有尚未破裂释放能量的危险区域；而位置偏南的「八代海区段」，在此次地震中则完全未受到波及，亦未观测到任何活动迹象。

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针对尚未活动的「八代海区段」，地震调查委员会经最新评估后指出，该区段在未来30年内发生规模7.3级左右强震的机率介乎「0%至16%」之间。在防震级别中，该区段已被列为警戒程度最高的「S级」（即未来30年发生强震机率在3%以上），当局将对此进行持续不懈的严密监测。

警戒级别为「S级」

九州大学副教授杉山高志表示，周二发生地震的位置，正是10年前熊本大地震断层带的延伸区段，也就是地质学上所说的「残留破裂带」，意指断层中能量尚未充分释放、仍存在破裂潜力的部分。他强调，对福冈市民而言，这场熊本地震绝非「事不关己」，因为同样的情况也存在于福冈地底之下。



