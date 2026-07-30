医疗事故｜俄女脚痛针灸反致无法站立 照X光惊见10余断针留体内
更新时间：17:00 2026-07-30 HKT
发布时间：17:00 2026-07-30 HKT
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俄罗斯西伯利亚城市克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk）近日发生一宗离奇的医疗意外。一名女子原本因腿部疼痛接受针灸治疗，没想到疗程结束后症状不仅没有改善，反而痛到完全无法站立与行走，紧急送医后，竟在腿部X光影像中发现至少10截断裂的针灸针残留体内。
事故原因仍未明
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据外媒《Oddity Central》报道，该名女子因腿部持续疼痛，特地求助当地一名颇具知名度的「针灸专家」。然而在首次疗程过后，她的病情却急转直下，患肢因剧烈疼痛完全无法负重，迫使她前往医院求诊。医护人员拍摄X光后震惊地发现，有多达十余截细小的金属针头深埋在其腿部组织内，被研判正是导致剧痛的主因。
目前尚不清楚为何单次疗程会造成如此大量的针具断裂，事件原因仍有待厘清。
为控制发炎反应并舒缓疼痛，医疗团队已先开立抗生素与消炎药物。不过医师警告，若药物治疗效果不彰，女子恐须接受大型手术以逐一取出碎片。由于针具残片极为细小且可能已深入软组织，手术难度相当高，未必能一次性完全清除，大大增加了后续治疗的复杂性。
目前「断针」机率极低
惟现代针灸针极不容易折断。 现今临床使用的针灸针绝大多数为不锈钢制抛弃式无菌针，具有极高的韧性与弹性，即使严重弯曲也不易断开。在正规中医诊所由专业医师操作下，发生「断针」的机率极低。
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