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伊波拉疫情︱民主刚果病例突破3300宗 累计近1500人病殁 当局已启动药物临床试验

即时国际
更新时间：15:37 2026-07-30 HKT
发布时间：15:37 2026-07-30 HKT

非洲刚果民主共和国（民主刚果）伊波拉疫情持续蔓延，自5月爆发以来累计病例已突破3,300宗，造成约1,480人死亡。目前治愈病例近600宗，另有约730名患者正接受隔离治疗。当地衞生官员指出，疫情尚未见减缓迹象，仍处于持续传播阶段。

民主刚果同时陷入饥荒

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除了疫情威胁，当地同时面临严峻的饥荒危机，约有270万人陷入粮食危机；其中单在疫情重灾区伊图里省（Ituri），就有190万人面临严重粮食不安全问题。

为遏止病毒扩散，当地国家生物医学研究所已启动临床试验，针对高风险接触者评估候选预防药物的安全性及有效性。联合国则警告，由于当地人口流动频繁，疫情进一步向外扩散的风险依然居高不下。

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