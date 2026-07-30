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19岁法国留学生舔自动售卖机饮管拍片 新加坡法院判罚3600元

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更新时间：14:25 2026-07-30 HKT
发布时间：14:25 2026-07-30 HKT

一名在新加坡留学的19岁法国籍男学生，因舔舐橙汁自动售卖机内的饮管并拍片恶搞，被控扰乱公共秩序罪。涉事男学生事后承认控罪，法院判罚600新加坡元（约3,647港元）。

拍片恶搞称「城市不安全」 

据《海峡时报》报道，19岁被告马克西米利（Didier Gaspard Owen Maximilien）于3月12日下午，前往拳击课所在地附近的iJooz鲜榨橙汁自动售卖机购买饮料，期间他由饮管机内取出一条饮管舔舐并放回机内，再于社交平台Instagram上发布有关自拍影片，配文「这座城市不安全」。

相关影片在网络上掀起轩然大波，一名iJooz助理营运经理于当月25日获悉事件，随即向警方报案。iJooz表示，事发后公司已全面消毒机器，并更换机内全部500根饮管。

赴法升学难执行缓刑

根据新加坡有关法例，扰乱公共秩序罪最高可被判罚款2,000新加坡元（约12,153港元）及监禁三个月。马克西米利承认有关控罪，辩方律师求情时表示，被告一直独自在新加坡生活，拍摄影片是为博取社群粉丝关注，事后亦将被污染的吸管取下自己使用，并无其他顾客受影响。被告对事件真心感到抱歉，其家人也劝诫他要为自己的行为负责，希望法院可判处罚款。

19岁被告马克西米利。美联社
19岁被告马克西米利。美联社
19岁被告马克西米利。美联社
19岁被告马克西米利。美联社
19岁被告马克西米利。美联社
19岁被告马克西米利。美联社

检方亦同意有关惩处，认为事件可能损害公众对自动售卖机卫生状况的信心，但由鉴于马克西米利安即将要回到法国学习，且案件尚未达到羁押的门槛，认为罚款更为核实。法官判刑时接纳两方请求，指考虑到被告因需前往法国就读，若判处缓刑或其他社区矫正措施在后勤上存在困难，同意判处罚款。

售卖机公司拟升级防范措施

iJooz表示，为避免同类事件再次发生，未来将升级自动售卖机器设计，包括采用独立包装饮管，以及设定在交易完成后才解锁饮管隔间。
此外，检方表示，新加坡移民局将在司法程序结束后，评估是否撤销被告的学生签证。
 

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