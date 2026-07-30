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熊本地震｜消防员余震下缺装备八代造纸厂徒手救2人 称仅是「尽力而为」︱有片

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更新时间：12:55 2026-07-30 HKT
发布时间：12:55 2026-07-30 HKT

日本熊本于28日发生7.1级强震。位于八代市十条町的日本制纸八代工厂，一座直径约3至4米的巨型烟囱受地震影响倒塌，砸毁下方建筑物，导致多名员工受困瓦砾堆中。

以饮用水助受困者降温

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在地震发生约一个半小时后的下午6时许，八代广域消防本部派遣4名队员作为首批救援力量赶赴现场。当时二楼约有8名员工受困，救援队伍沿受损梯间上楼进入现场，在大量粉尘与残骸中听见受困者的求救声。 

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惟由于事发突然，首批队员抵达时尚未携带大型专用救援装备。考虑到待救者状况危急，队员决定立即展开抢救。他们以双手挪开瓦砾，并使用铁笔与钢筋钳切断阻挡的构造物。

搜救过程中余震不断，队员除注意结构安全防护外，仍持续进行挖掘，于15分钟内成功救出一名50多岁的受困男子。

队员随后向残骸深处呼唤，于碎石缝隙中发现第二名待救者。因现场环境闷热且受困者体力消耗过大，队员先向其递送饮用水并淋水协助降温。随后增援人力抵达，救援团队采两人一组轮替挖掘，于当晚7时10分许顺利再救出一名60多岁男子。

现场指挥行动的40多岁队员事后受访坦言：「当时没有足够的照明和油压器具，我们只是拚命做自己能做的事。」
 

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