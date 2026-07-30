熊本地震︱Aeon Mall 10年前曾卖5毫子饭团赈灾 日网民「现在为它加油」

日本熊本日前发生7.1级强烈地震，当地的「永旺购物中心」（AeonMall）在震后引发剧烈爆炸，造成5人死亡、多人受伤，另有多名员工至今下落不明。对于这一惨况，不少日本网民回想10年前这间AeonMall曾经大力赈灾，现在纷纷对它寄予祝福。

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6月才重新开业

报道指出，该间AeonMall今年6月才刚完成大规模装修并重新开业，不料重开仅45天，便在强震过后惨被炸成一片废墟。

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被譬为「佛心商场」

灾害发生后，日本社交平台随即涌现大量对熊本AeonMall的怀念与祈福贴文。有网友感叹：「那个曾经支撑大家的地方，如今却受灾了。我们为全力协助顾客避难的员工感到骄傲，并为灾区祈祷。」亦有网友留言表示：「曾经给予大家希望的地方，现在换我们为它加油。」

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该商场之所以深受当地民众爱戴，源于2016年熊本地震期间。当时AeonMall虽然外墙同样受损，但仍于震后物资极度短缺之际迅速恢复营业，并以超低价格贩售食品，例如10日圆（约0.5港元）的饭团、30日圆（约1.5港元）的面包及100日圆（约5港元）的便当等，因而被当地居民誉为「佛心商场」。

当时熊本AeonMall曾解释，为了支援受灾民众，店方事前大幅增加了食品进货量；加上当时八代店因强烈余震被迫暂停营业，部分食品随即转送至熊本店。为了避免食品过期浪费，店方最终决定以破格的超低价发售，全力与民众共渡难关。