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伊朗局势｜传中国予伊朗400套肩托式防空导弹 特朗普称若属实会极失望

即时国际
更新时间：10:37 2026-07-30 HKT
发布时间：10:36 2026-07-30 HKT

美国总统特朗普（DonaldTrump）29日表示，若中国向伊朗提供武器，他将感到「失望」。但他同时重申，国家主席习近平曾向其保证，北京不会向德黑兰出售武器。

中方：有关说法「毫无根据」

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当被记者问到，有传言中国向伊朗提供武器时，特朗普回答指：「这令人意外。我的意思是，这类事情的确可能会发生，但如果真的发生了，将出乎我们意料。」

特朗普补充指，国家主席习近平「非常明确地告诉过我，他不会参与其中，他知道如果中国这么做了，我会相当失望。我想他会在9月24日访问这里。」

此前，《路透社》报道指伊朗预计将在数周内收到最多400套中国制肩托式防空导弹。据报道，这批单兵便携式防空系统将经巴基斯坦转运至伊朗，但报道未有说明将透过空运抑或陆路运输。

对此，中国外交部随后否认相关报道，强调有关说法「毫无根据」。

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特朗普先前曾威胁，将对向德黑兰提供武器的国家所生产之商品征收50%关税；若他最终付诸实施，恐将对中美经济关系造成剧烈冲击。

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