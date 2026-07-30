熊本地震｜数千人滞留避难所多处停水停电 灾民无奈被迫留宿车内

日本熊本县周二（28日）发生7.1级强烈地震，当地政府设立逾400间避难所，惟截止昨日（29日），仍有数千名民众滞留当地暂设避难所。日本高温持续，环境省日前对熊本在内多个地区发布中暑预警，但由于部分避难所因停电停水无法运作，不少灾民被迫在无冷气环境下过夜，甚至要栖身私家车内。

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日本气象台早前预测，由于西日本及东海地区持续受高气压笼罩影响，多地气温急剧飙升，其中熊本县可能达到摄氏40度。根据日本气象协会本社气象预报士石榑亜纪子发布天气预报图，8月3日的气温介乎摄氏28至39度；4至5日熊本最高温度为摄氏38度，最低温度为摄氏28度。而第13号台风「白海豚」亦将于5至6日逼近九州至四国一带。

但日媒《产经新闻》就指，截至2025年5月，当地公立中小学体育馆的冷气安装率不足两成，远低于全国平均水准；另外，由于八代市等地受灾严重，不少避难所停水停电无法供应冷气，且缺乏私隐空间，许多灾民选择留在车内休息。

对此，有专家提醒，如长期留在车内休息，将增加几率患上「经济舱症候群」，即长时间保持相同姿势而形成血栓。有居民担心，长期留在车内将会耗用大量汽油。

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日本首相高市早苗日前在政府工作小组会议承诺，有鉴于许多灾民留在车内，政府将尽一切努力确保汽油供应，并要求医护人员对民众进行检查，以防止患上「经济舱综合症」；同时，将以「主动推送型支援方式」向熊本县内的避难所提供移动式冷气。

日立、大金工业等冷气系统设备商表示，受政府请求，已著手提供含落地式移动冷气等降温设备，防止灾民中暑。

