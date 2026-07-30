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世界杯2026｜国际足协调查阿根廷队与球员 指展示政治横额袭击对手

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更新时间：10:00 2026-07-30 HKT
发布时间：10:00 2026-07-30 HKT

2026世界杯所有赛事虽已尘埃落定，但相关的后续波澜却仍持续不断。国际足协（FIFA）近日已正式对阿根廷足协启动多项纪律调查，多名阿根廷球员以及教练组成员也将面临纪律调查，涉及他们在世界杯期间的一系列不当行为。

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有西班牙球员被指违规

首先，阿根廷队在四强击败英格兰后，于场内展示印有「福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）属于阿根廷」的政治横额，涉嫌违反国际足协严禁在赛事中进行政治宣传与示威的规定。

此外，国际足协亦对决赛结束后，阿根廷与西班牙球员爆发的冲突展开调查。国际足协上周已委任一名纪律与道德检察官进行专案调查，并建议对阿根廷球员拿维摩连拿（Nahuel Molina）、柏利迪斯（Leandro Paredes）及阿根廷助教提出指控，指他们涉嫌袭击对手。

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同时，拿维摩连拿与队友泰亚高艾马达（Thiago Almada）亦被指控做出「欠缺体育道德」的行为；西班牙中场球员加维（Gavi）同样因涉及冲突而被指控违规。

国际足协表示，所有被指控的人士将获给予机会提交答辩与陈述立场，随后国际足协纪律委员会将在审视各方供词后，于稍后时间作出裁决。

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