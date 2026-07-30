熊本地震｜清晨再发4.6级余震 揭断层带位移30公里 恐引发更大强震

日本九州熊本县28日发生的7.1级极浅层强烈地震，死伤人数持续增加，至今日清晨，当地再发生4.6级余震，地震阴霾挥之不去。据日本政府地震调查委员会及多位权威地震专家紧急会商研判，今次强震主因是著名的「日奈久断层带」发生约30公里长的区段错动，而且该断层带内仍有尚未破裂的区段，未来仍可能引发地震，部分地区甚至可能出现比今次更强烈的摇晃，呼吁民众提高警惕。

日奈久断层错动30公里 国土地理院观测地壳位移87厘米

周四早上8时最新消息，日媒NHK报道，熊本地震增至17死，6人心肺停止，1人下落不明。综合日媒报道，28日的7.1级强震于当地时间下午4时27分左右发生，震源深度仅约16公里，宇城市及冰川町更观测到日本最高等级的「震度7」剧烈摇晃。日本政府地震调查委员会29日下午召开临时会议，结合卫星观测、地震波形及周边地壳变动资料进行分析，研判从熊本县益城町向西南延伸至八代海的「日奈久断层带」，约有30公里长的区段发生了错动。

国土地理院透过卫星定位系统（GPS）观测发现，八代市「千丁」观测点向东北移动约87厘米，显示熊本周边出现了大范围且显著的地壳变动。

全长约81公里的日奈久断层带，由北至南分为「高野－白旗区段」、「日奈久区段」及「八代海区段」。调查委员会研判，今次活动范围可能涵盖「高野－白旗区段」的一部分以及「日奈久区段」东北部。回顾2016年熊本地震，当时是由位于北侧的布田川断层带布田川区段，以及日奈久断层带「高野－白旗区段」的一部分活动所引发。

专家警告：尚有未破裂区段 不排除爆发更强地震

由于两次地震的震源区紧邻，调查委员会主席小原一成表示，今次极可能是2016年地震后残留未破裂的区域发生破裂。他强调，日奈久区段目前仍有尚未破裂的部分，最南侧的八代海区段今次亦未发生错动，未来这些区域仍可能破裂并引发地震，不能完全排除未来发生更大地震的可能性。

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京都大学防灾研究所教授西村卓也指出，2016年熊本地震主要造成日奈久断层北侧破裂，但南侧部分仍累积著应力，今次地震就是该区域发生错动的结果。他提醒，除了日奈久断层外，周边其他断层也可能受到影响，产生连动效应，甚至引发诱发性地震。

东北大学地震地质学教授远田晋次及东京大学名誉教授平田直亦分析，今次7.1级强震仅属于断层的「部分破裂」，若全长约81公里的日奈久断层带整体同时活动，可能引发规模7.7至8级左右的巨大地震。

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针对外界关注的火山活动，西村教授评估今次震央位置较2016年偏南，现阶段对阿苏山、云仙岳等火山造成重大影响的可能性不高，民众不必过度恐慌，但相关单位仍会密切监测火山活动变化。

日本政府方面，内阁官房长官木原诚二表示，目前政府正持续确认人员伤亡、建筑物损坏等相关资讯，并已要求各单位加强灾害应变。

气象厅说明，今次地震属于内陆型地震，目前尚未观测到明显海啸现象，当局正持续确认沿岸潮位变化，若评估安全将考虑解除海啸注意报。惟气象厅提醒，大型地震发生后短时间内往往容易出现规模相近的余震，民众应避免靠近可能倒塌的建筑物、围墙、招牌及大型家具，优先确保自身安全；在海啸注意报尚未解除前，亦切勿靠近海岸或进入海中活动，以防范突发海浪风险。