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伊朗局势︱伊拒阿曼「平分」霍尔木兹海峡提议 要求更多控制权

即时国际
更新时间：09:10 2026-07-30 HKT
发布时间：09:10 2026-07-30 HKT

与伊朗隔着霍尔木兹海峡相望的阿曼，日前向伊朗提议平分霍峡的控制权，但遭到伊朗拒绝，要求拥有更多控制权。

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联合管理机制不符伊朗利益

路透社报道说，一名伊朗高级官员表示，伊朗坚持认为，通过能源要道霍峡的整条入港航线以及部分出港航线，必须由伊朗控制，阿曼的控制范围应与其在该航道所占份额相对应，与阿曼建立对等份额的联合管理机制不符合伊朗利益。

这名官员表示，只有伊朗和阿曼能够基于各自份额决定对霍尔木兹海峡的管理，伊方拒绝其他国家对此施加影响。

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美及沙特试图向阿曼施压

这名官员还透露，美国和沙特阿拉伯正试图向阿曼施压，以推进他们针对霍峡「不切实际」的计划。

同日，迈赫尔通讯社援引伊朗副外长加里巴巴迪说，伊方提出一项海峡管理新方案，要求霍海峡的每艘通行船只必须有一条航线（出港或进港）完全经过伊朗水域，另一条航线也必须部分经过伊朗水域。

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