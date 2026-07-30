eBay前员工寄曱甴恐吓记者夫妇 公司判赔近3.8亿元

美国电商平台eBay与麻省一对长期报道电子商务产业的媒体夫妇达成和解，同意支付4870万美元(约3.82亿港元)赔偿金，并捐出700万美元支持公益团体，结束历时6年多的民事、刑事诉讼。这宗案件一度震惊全美，原因是eBay前员工涉嫌寄送活蟑螂、活蜘蛛、丧礼花圈等恐吓物品，企图逼使两人停止报道公司负面新闻。联邦检方早于2020年起诉7名前eBay员工，7人其后全部认罪，刑期最长达57个月。民事诉讼则于今年3月2日开审，双方最终于本月敲定和解协议。

相关新闻：教宗同款｜良十四世纪录片出街 网民热议祭披配Nike波鞋

前员工图逼停报道负面新闻

受害夫妇大卫·史坦纳和伊娜·史坦纳是电子商务新闻网站《EcommerceBytes》的创办人。根据周二公布的和解内容，史坦纳夫妇将获得4870万美元(约3.82亿港元)赔偿，其中eBay支付4615万美元，前行政总裁威尼格个人支付200万美元，前高层琼斯及怀默也分别支付50万美元及5万美元。《EcommerceBytes》长期报道电子商务产业消息。

两人在2021年提告指出，eBay前员工为压制对公司不利的新闻报道，策划一连串恐吓行动，包括网络骚扰、死亡恐吓、跟踪监视，以及匿名寄送活蟑螂、活蜘蛛、丧礼花圈和血腥猪脸面具等到住家，甚至将色情杂志寄给邻居，并计划潜入车库，在他们的汽车上安装GPS追踪器。

联邦检方2020年起诉7名前eBay员工，指控他们共同策画骚扰行动。多名被告之后承认共谋及网络跟踪等罪名，分别被判处监禁或居家监禁，刑期最长者达57个月。2024年，eBay也依暂缓起诉协议支付300万美元刑事罚金。民事讼䜣则原定2025年3月3日开审，其后延至今年3月2日，一度在开审前原则上和解，但因未能落实而重开案件最终于本月敲定和解协议。

和解协议除赔偿外，eBay还将捐出600万美元给多个非营利组织，威尼格则另外捐出100万美元。