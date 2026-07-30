熊本地震｜日本民众排长龙购买灾区商品 银座熊本馆逼爆限人流

日本熊本县周二（28日）发生黎克特制7.1级强烈地震，不仅造成大量伤亡，还造成多幢建筑物倒塌及广泛基建损毁，搜救工作持续。灾难发生后，日本各界迅速展开救援及募款行动，除了透过网上平台捐款，大批东京民众更自发前往位于银座的熊本县物产直销店「银座熊本馆」，排队选购当地商品并投入善款，希望以实际消费支援灾区。

地震翌日即现排队人龙

日本《Oricon News》报道，地震发生一夜后，「银座熊本馆」周三（29日）开门营业不久，便有大批顾客涌至购物。随着下午人流增加，店方为免店内过度挤迫及出现混乱，需要在门外实施入场人数管制。

至下午3时半，店外仍有约20名民众排队等候入场，工作人员手持写有「目前实施人数管制，敬请配合」的告示牌维持秩序。现场相片及影片可见，轮候人士沿店外有秩序排成长龙，希望透过购买熊本食品、酒类及其他县产商品，为受灾地区打气。

有20多岁女顾客表示，看到灾情似乎十分严重，于是特意前来购买商品，希望略尽绵力。她又祈求更多受困人士能够获救，灾后重建工作亦可以早日展开。

购物后再捐款 店方：非常感激

除了选购商品，「银座熊本馆」店内亦设有捐款箱，不少顾客结帐后主动再投入善款，以双重方式支援熊本。

店方表示，馆内售卖多款来自受灾企业的商品，看到大批民众主动到访支持，感到「非常感激」。不过，地震已令熊本县内交通及物流受阻，部分商品能否维持供应至周末仍属未知之数，短期内可能无法及时补货。

「银座熊本馆」位于东京银座，主要推广及售卖熊本县特产，包括球磨烧酎、食品及熊本熊商品等，亦设有旅游资讯服务。地震后，这间地方物产店成为东京民众以「购买支援」方式声援熊本的重要据点。

CAMPFIRE筹款超目标逾5倍

日本大型众筹平台CAMPFIRE亦启动「令和8年熊本地震紧急灾害支援金」，透过众筹机制为灾民募集生活支援费。平台表示，扣除支付手续费后，筹得款项将全数交予受灾地方政府，作为援助灾民的义援金。

截至周四，该项目已筹得超过520万日圆，达原定100万日圆目标的逾5倍，参与人数接近900人。此外，多个日本非牟利组织及非政府组织亦陆续开设募款渠道，并派员进入灾区调查需要、运送物资及支援避难所。

从网上捐出一笔善款，到在酷热天气下排队购买一件熊本商品，日本民众以不同方式回应灾难。对受创的地方企业而言，每一宗消费不仅是一笔生意，也是来自远方的一份支持。