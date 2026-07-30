伊朗局势｜美沙联手打击伊拉克亲伊武装酿20死 临时停火以来首次

中东局势持续恶化。美军中央司令部于7月28日宣布，伙同沙特阿拉伯空军采取联合军事行动，对伊拉克境内多处「受伊朗支持」的民兵组织设施实施空袭，造成至少20人死亡、32人受伤。美方指今次行动是为了报复过去72小时内由伊朗伊斯兰革命卫队指挥的30多次无人机袭击，以及当日伊朗向美军中东基地发射弹道导弹；伊拉克民兵组织与伊朗政府则强烈谴责袭击严重侵犯主权，并否认参与袭击沙特境内设施。

美沙出动战机轰炸7省据点 警告将有更激烈军事行动

美军中央司令部表示，美沙两国战机打击了伊拉克东部多处属于「恐怖分子」的后勤与武器库设施。美方指，今年2月至4月期间，「伊朗支持的民兵」已在伊拉克境内对美国公民及设施发动逾600次未遂袭击，警告伊朗革命卫队及其代理人必须立即停止挑衅，否则美军将采取更强烈的军事回应。

美国和沙特联手对伊拉克境内多处亲伊朗民兵组织设施实施空袭。路透社

沙特国防部亦证实参与今次空袭，强调行动旨在打击先前企图袭击沙特石油设施的民兵组织目标。沙特国防部早前曾指出，于27日成功拦截并摧毁数架由伊拉克方向飞来、意图破坏沙特能源基础设施的无人机。

伊拉克民兵总部遭重创 总理推迟访问沙特

针对美沙两国的联合行动，伊拉克什叶派民兵武装「人民动员组织」于29日发表声明，证实该组织位于巴格达、瓦西特、尼尼微、巴士拉、基尔库克、卡尔巴拉及迪亚拉等7个省份的总部与据点，于清晨遭到美沙军队轰炸，多处设施、车辆及军事装备遭严重毁坏。

「人民动员组织」成员向法新社透露，最惨烈的袭击发生于尼尼微省，单一据点即有至少10名成员丧生。该组织强烈谴责袭击是「极具危险性的局势升级」，直指攻击伊拉克官方安全机构乃公然侵犯其国家主权。受军事冲突影响，伊拉克总理消息人士证实，总理扎伊迪已决定推迟原定于30日访问沙特的行程。

美证实遭导弹袭击 伊朗否认指控批美沙侵略

除了空袭交火，美军中央司令部于美东时间28日证实，伊朗于当天对驻中东美军发动弹道导弹突袭，美军防空系统成功拦截所有导弹，目前全军处于高度警惕状态。据美国有线新闻网络（CNN）引述美方官员透露，初步估计伊朗发射的弹道导弹数量不超过4枚。伊朗革命卫队其后发布公告，承认空军发射导弹打击了位于约旦境内的一处美军空军基地及指挥中心，称这是双方此前达成暂时停火以来，伊方首次对美军设施发动直接打击。

然而，对于沙特境内石油设施遇袭，伊朗政府则坚决否认与其有关。伊朗国家电视台引述军事情报官员指出，将任何针对美国在该地区利益的行动盲目归咎于伊朗属于「严重误判」。伊朗外交部随后发声明，强烈谴责美沙两国对伊拉克境内的空袭，指责美沙双方的军事行动是对伊拉克国家主权与领土完整的公然侵略。