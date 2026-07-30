希腊山火持续 3名消防员救火殉职

欧洲多国山火持续恶化，希腊周三（27日）有3名消防员在扑救山火期间丧生，当中两人是在克里特岛（Crete）救火时被困，另一人则在伯罗奔尼撒地区（Peloponnese）另一宗山火中殉职。

两消防员受山火围困遇难

据路透社报道，两名消防员当时在克里特岛克里亚弗里西（Krya Vrysi）一带于不同火线之间驾车移动时受困，最终遇难；另一名消防员则在希腊本土的另一场山火中死亡。消防部门发言人表示，事件发生时强风肆虐，令火势迅速失控。

当地居民及游客已从克里亚弗里西及附近村庄疏散。受灾居民形容，当时风势极强，火势相当猛烈，情况非常可怕。火势其后向东南方向蔓延，逼近沿海度假小镇阿吉亚加利尼（Agia Galini），当地酒店及旅客亦须乘巴士及私家车撤离。

欧洲多国持续高温 增山火风险

欧盟紧急应变中心早前警告，希腊及意大利未来数周将面对的山火风险更高。欧洲今年多地受极端高温及干旱影响，山火蔓延速度明显加快，希腊今次亦难以幸免。

西班牙及法国连日山火未完全受控。西班牙中部及马德里一带火势虽已趋稳定，但东部卡斯特利翁（Castellon）山火仍未扑灭；法国西南部多处亦受火势波及，消防员正戒备新一轮高温及强风。