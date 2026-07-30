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熊本地震｜预知地震？事发前数秒三色猫突受惊速逃 网民关心安危

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更新时间：05:17 2026-07-30 HKT
发布时间：05:17 2026-07-30 HKT

日本九州熊本县发生7.1级强烈地震，地动山摇造成灾情处处，但亦意外记录下动物疑似预知灾害的惊人瞬间。当地一名网民日前分享家中监视器画面，显示其饲养的三色猫在地震爆发前数秒，突然展现出超乎常人的「预知能力」，及时逃离房间，影片随即在网络爆红，吸引超过2,760万人次观看，网民纷纷为猫咪及主人平安无事松一口气。

闭路电视直击惊险过程 网上获2,760万人次浏览

据网主上载的家居闭路电视片段显示，地震发生前，该只三色猫本来正悠闲地躺在床上。然而在没有任何明显异样的情况下，猫咪突如其来像受到极大惊吓般猛然坐起身，警惕地观察周围环境。仅数秒过后，房内的小型物件开始出现轻微摇晃，猫咪见状毫不犹豫，以极快速度冲出房间逃生。

就在猫咪逃离现场后短短一、两秒间，整座房屋便陷入剧烈摇晃之中，房内书架、杂物及家具纷纷倒下，现场一片混乱，过程险象环生。影片发布后迅速引发全球网民热议，不少人对猫咪敏锐的感知能力感到惊叹。

网民心系猫咪安危 饲主翻找2小时迎喜讯

由于影片定格在房间剧烈摇晃、杂物倒塌的一幕，大量网民纷纷在留言区表达对猫咪安危的深切担忧。网主随后留言报平安，指自己在地震过后、在一片狼藉的屋内持续搜寻了整整2个小时，终于在角落找到安然无恙的爱猫，感动直言：「牠还活着，真是太好了！」

网主补充表示，极度感谢全球网民的关心与慰问，鉴于气象厅警告未来一段时间仍有可能发生大型余震，他已决定携同爱猫暂时撤离至更安全的避难地点。网民得知人宠平安后亦纷纷留言加油打气：「注意安全！」、「猫咪和你都没事，实在太好了！」、「动物的本能真的救了牠一命！」

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