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俄政府通缉Telegram创办人杜罗夫 指涉「串谋恐怖主义」 

即时国际
更新时间：04:05 2026-07-30 HKT
发布时间：04:05 2026-07-30 HKT

俄罗斯政府宣布，通讯软体 Telegram 创办人兼行政总裁杜罗夫（Pavel Durov）因涉嫌「串谋恐怖主义」，当局已对其发布国际通缉令。莫斯科当局直指 Telegram 平台未有配合删除「违禁资讯」，甚至被乌克兰安全部门用作招募平台，诱使俄国民众在境内从事破坏活动。

莫斯科指控Telegram沦乌军招募平台 

现年41岁的杜罗夫出生于俄罗斯，长年旅居海外，并拥有法国及阿拉伯联合酋长国国籍，目前主要居住于法国。作为全球最具影响力的加密通讯平台之一，Telegram 一直以极高隐私度及端到端加密技术闻名。

2018年俄罗斯圣彼得堡举行的五一劳动节集会上，抗议者举著杜罗夫的头像，抗议俄罗斯封禁Telegram。美联社
2018年俄罗斯圣彼得堡举行的五一劳动节集会上，抗议者举著杜罗夫的头像，抗议俄罗斯封禁Telegram。美联社
俄政府通缉Telegram创办人杜罗夫 指涉「串谋恐怖主义」。美联社
俄政府通缉Telegram创办人杜罗夫 指涉「串谋恐怖主义」。美联社

俄国官方官员过去曾多次试图封锁 Telegram，或透过行政手段限制其在俄境内的发展，借此向杜罗夫施压，要求其交出加密金钥及用户资料。此外，俄当局亦积极推广其他未经加密、由官方背书的替代通讯软件，试图转移用户群，但效果有限。

莫斯科当局在声明中明确指出，Telegram 平台上充斥大量「违禁资讯」，且平台未有按俄方要求进行清查与删除。俄方更指控乌克兰安全部门利用 Telegram 作为渗透工具，在俄罗斯境内招募人员实施破坏与恐怖活动，因此作为平台创办人兼行政总裁的杜罗夫必须承担刑事责任。

分析指，杜罗夫身处法国并拥有法国国籍，加上西方国家与俄罗斯目前的紧张关系，俄方发出的通缉令极难在海外执行，其象征意味远大于实际拘捕意义。然而，事件反映出加密通讯平台在国家安全、言论自由与用户隐私之间的拉锯战，已成为当前地缘政治博弈的新战场。

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