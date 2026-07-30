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熊本地震｜死者增至14人 4人心肺停顿 八代市伤亡最惨重

即时国际
更新时间：01:36 2026-07-30 HKT
发布时间：01:36 2026-07-30 HKT

日本九州熊本县28日发生的7.1级极浅层强烈地震，赈灾救援行动连夜进行。日本共同社及多家外媒报导，今次强震造成的死亡人数已进一步上升至最少14， 若计及心肺停止个案，死亡人数更达18人，另有至少62人受伤，其中6人伤势严重。

西媒将「心肺停止」列死亡 指最少18人遇难

在死者名单中，宇城市市长末松直洋证实，该市其中2名死者是因强震引发的灾害「直接死亡」。而在八代市，日本制纸八代工厂因高耸烟囱在强震中突然断裂坍塌，酿成5人罹难；同市另有3人不幸死亡。甲佐町亦有一名越南籍技能实习生因工地倒塌意外不幸罹难。

永旺商场爆炸案死亡增至5人 瓦砾中全力搜救失联者

重灾区之一、嘉岛町大型购物中心「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL ）同样伤亡甚烈，熊本县政府公布有4人死亡、1人心肺停止及5人受伤。《朝日新闻》其后报导，该商场爆炸罹难人数已增至5人。救援队目前正动用无人机及重型装备，全力在瓦砾堆中搜救被困者。

美联社等外媒报导则指出，今次强震的死亡人数已增至最少18人。报导特别说明，日本当局及医疗机构在未经医师正式确认死亡前，习惯使用「心肺停止」（Cardiopulmonary arrest）一词，但西方媒体在报道日本灾害时，除有特殊生还迹象正在急救外，按新闻惯例会直接视为「Killed（遇难）」并纳入死亡人数统计，以符合英语读者的阅读习惯及避免官僚医学术语，因此西媒统计的死亡人数已包含了被列为「心肺停止」的人数。

夜间再发5.8级余震 逾9000灾民避难所过夜

灾区余震不断，震情依然险恶。29日晚间9时29分，熊本县天草与芦北地区再度发生黎克特制5.8级强烈余震，最大震度达到「5弱」。日本气象厅表示，今次余震预计不会引发海啸，但警告当地地质结构极不稳定，不排除未来数天仍有强烈余震发生。

日本内阁官房长官木原稔于29日中午记者会表示，包括熊本和福冈在内的九州5个县已设立506个紧急避难中心。截至29日上午7时，已有9,186名受灾民众被妥善安置在各避难中心内。日本政府已指示自卫队及警察搜救队全力抢修道路，确保物资能够源源不绝送达灾区。

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