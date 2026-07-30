熊本地震｜增至18死 男子回家惊见七旬哥哥遭梁柱压面亡

日本九州熊本县28日发生黎克特制7.1级极浅层强烈地震，灾情严峻。日本共同社及多家外媒报道，今次强震造成的死亡人数已进一步上升至最少14人，若计及「心肺停止」个案，死亡人数更达18人，另有至少62人受伤，其中6人伤势严重。各重灾区房屋倒塌及次生灾害频生，有灾民赶回家中，惊见七旬兄长惨遭倒塌的房梁重压脸部不幸罹难，场面悲痛。

弟接姊电话赶回家见兄惨死 「希望他没有受苦」

熊本县在强震过后陆续传出多宗严重死伤。其中在宇城市，一名73岁农民杉浦臣夫遭倒塌住宅压住身亡。据《每日新闻》报导，与兄长同住的66岁男子杉浦成生表示，地震发生后他在工作场所突然收到姊姊来电，得知无法联络上兄长。他随即心急如焚赶回住家，讵料一进门便发现兄长躺在床上，脸部被疑似倒塌屋梁的木材紧紧压住，已失去呼吸心跳。

成生随后被迫在车内过夜避难，整晚辗转反侧无法入睡。回忆起不幸离世的兄长，成生悲痛地表示：「他虽然是个沉默寡言的人，但其实有不少朋友。」说完便难过得哽咽失声，无法再说下去，他悲痛地表示：「只希望他没有受苦，现在只能想到这件事。」

西媒将「心肺停止」列死亡 指最少18人遇难

在死亡名单中，宇城市市长末松直洋证实，该市包括杉浦臣夫在内的2名死者均是因强震引发的灾害「直接死亡」。

八代市亦为重灾区之一，多间民房、建筑物及神社倒塌；其中日本制纸公司八代工厂一座高耸烟囱突然断裂坍塌，导致11人被困，救援人员救出7人中证实5人死亡，至昨日仍有4人失踪；同市另有3人不幸罹难。

此外，甲佐町亦有一名越南籍技能实习生因工地倒塌意外不幸死亡。

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重灾区之一、嘉岛町大型购物中心「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL）的伤亡同样惨烈。永旺社长吉田昭夫昨表示，地震爆发时商场内有超过4,000人，员工在地震发生后半小时内成功疏散了3,000名顾客，但在50分钟后发生大爆炸时，不幸仍有数人在里面。他指，已确认所有顾客撤离，相信员工亦已离开，但部分人仍留在商场内或因某些原因折返。熊本县政府原本公布该场爆炸有4人死亡、1人心肺停止及5人受伤，《朝日新闻》其后报道，该商场爆炸罹难人数已进一步增至5人。救援队现正动用无人机及重型装备，全力在瓦砾堆中搜救困者。

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美联社等外媒报导特别指出，日本当局及医疗机构在未经医生正式宣告死亡前，习惯使用「心肺停止」（Cardiopulmonary arrest）一词，惟西方媒体报道日本灾害时，除非有特殊生还迹象正在急救外，按新闻惯例会直接视为「Killed（遇难）」并纳入死亡人数统计，以避符合读者阅读习惯。因此，西媒统计的死亡人数已包含被列为「心肺停止」的人数，使总计罹难人数达最少18人。

断水断电公所运作受阻 灾民车中避难过夜

强震发生隔天，部分地区因严重的停电、停水导致地方政府运作严重受阻，甚至无法正常开设指定避难所，大批受灾居民只能暂时在车内过夜，对后续生活感到无比不安。

其中熊本县氷川町政府在地震后陷入停电与停水状态，虽紧急使用发电机维持部分照明，惟截至29日上午，公所内所有电脑仍无法使用，负责发布居民安危、避难资讯及灾害状况的防灾网站亦无法更新。由于町内多处道路出现严重裂缝、高低落差，并有房屋倒塌，原定11处指定避难所无法开放，当局被迫改为开放3所小学及2所中学操场，供民众开车入内进行「车中避难」。

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在观测到震度6强的八代市，「八代社区中心」设置了紧急避难所，收容约140名因住宅或生活基础设施受损的居民。77岁灾民藤本富雄与76岁妻子和子表示，地震后自家内部橱柜倒塌、餐具破裂，几乎无法行走，加上停电停水无法煮饭，只能靠饼干度过一晚，并先在附近停车场车中过夜，隔天才进入避难所。和子疲惫地表示：「就算睡在车里，也一直感觉到摇晃，完全睡不着。」

日本内阁官房长官木原稔于29日中午记者会表示，包括熊本和福冈在内的九州5个县已设立506个紧急避难中心。截至29日上午7时，已有9,186名受灾民众被妥善安置在各避难中心内。日本政府已指示自卫队及警察搜救队全力抢修道路，确保物资能够源源不绝送达灾区。

灾区余震不断，震情依然险恶。29日晚间9时29分，熊本县天草与芦北地区再度发生黎克特制5.8级强烈余震，最大震度达到「5弱」。日本气象厅表示，今次余震预计不会引发海啸，但警告当地地质结构极不稳定，不排除未来数天仍有强烈余震发生。