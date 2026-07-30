熊本地震｜AEON MALL为何炸成废墟？专家：属罕见超音速冲击波「爆轰」破坏力更大

日本熊本县于7月28日下午发生7.1级强烈地震，震央附近嘉岛町的「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL ）在震后约一个多小时突发剧烈爆炸，造成多人被困，至少3人死亡。有日本防灾专家指出，今次爆炸规模之大与毁损程度均属罕见且异常的超音速冲击波「爆轰」，当年「311」大地震也曾出现过。

废墟如战场 冲击波波及数百米外

据《朝日电视台》等日媒报道，爆炸发生于28日下午6时左右，当时现场冒出大量白烟并伴随巨响。距离商场约300米外的一间居酒屋亦受到冲击波波及，大量粉尘飘入店内。附近居民表示，地震发生后半小时突然听见轰然巨响，随即感受到与地震截然不同的剧烈震动，随后便看到永旺购物中心方向升起浓浓灰烟。连距离现场1.5公里的嘉岛町公所职员亦清楚听到巨大的爆炸声。

永旺集团事后证实，地震发生时员工已第一时间协助引导约200名顾客疏散至馆外停车场。然而，部分员工其后疑返回馆内巡视或进行善后，导致爆炸发生时有人困于瓦砾之中。

根据警方与消防部门最新公布的空拍及内部调查画面显示，购物中心南侧受损极为严重，大范围屋顶被瞬间炸飞，外墙绵延数十米崩塌，钢骨结构完全裸露，馆内梁柱坍塌、天花残破、电线脱落，内部满布瓦砾如同战场。

前东京消防厅防灾课长、曾统筹指挥311大地震救灾工作的高级消防专家佐藤康雄分析指出，从建筑物的毁损程度来看，今次事故极可能属于相当罕见的「爆轰（Detonation）」，而非一般的普通爆炸。

佐藤康雄解释，爆炸可分为普通爆炸以及会产生超音速冲击波的「爆轰」，后者的破坏力远高于前者。他以2011年福岛第一核电厂1号至4号机组发生的氢气爆炸为例，当时坚固的核电厂结构遭到毁灭性破坏，正是典型的「爆轰」现象。今次永旺购物中心外墙剥落、梁柱断裂的特征，与爆轰产生的冲击波破坏极为吻合。

地震致管线错位泄漏 密闭环境成燃爆温床

针对事故起因，佐藤康雄进一步剖析，最可能的诱因是燃气外泄。大型购物中心通常设有美食广场或多家餐饮店家，由于中式餐厅等业者对火力需求较高，常会引入火力约为一般都市天然气两倍的液化石油气（丙烷）。若事发楼层多家店家共用一套集中供气管线，强震极易导致管线错位或破裂，造成大量丙烷气体短时间内严重外泄。

虽然商业用气体均混入特殊臭味提醒漏气，但由于地震发生时现场环境混乱，且购物中心空间广阔，工作人员可能较晚才察觉异样。佐藤特别指出，事故发生时正值盛夏，商场空调运转且门窗紧闭，形成极度密闭的空间，气体在疏散顾客后的30分钟内持续累积达到极高浓度，最终遇上火源被引燃，从而引发威力惊人的超音速爆轰。

目前警消与自卫队正全力进行清理与现场调查，以厘清确切的事故细节。