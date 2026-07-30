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伊朗局势｜美国制裁香港及马绍尔群岛等10实体与8油轮 指涉非法运输伊朗石油

即时国际
更新时间：00:02 2026-07-30 HKT
发布时间：00:02 2026-07-30 HKT

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间周三（29日）宣布，对10家企业及8艘油轮实施最新一轮制裁，指控相关实体及船只涉嫌协助伊朗运输及销售原油，违反美国相关制裁规定。名单中包含多家在香港注册的航运公司。

涉事实体及船只已被列入「特别指定国民清单」（SDN），其在美资产将被冻结，并禁止美国公民或实体与其进行任何交易。

多家香港航运公司上榜 被指涉运送数百万桶原油至中国及阿联酋

根据美国财政部声明，今次行动是根据第13902号行政命令进行，旨在打击伊朗的石油、石化及金融领域，同时落实对伊朗实施最大经济施压策略。

被制裁的10家企业中，包括5家在香港注册的航运公司：

  • Billion Nexus Int'l

  • Confident Apex

  • Marinova Freight

  • Nevada Spirit

  • Qi Hang Ship Management

此外，名单亦涵盖3家总部设于马绍尔群岛的公司（Branch Saying International Trading、Ocean Tranquility 及 Vast Mighty），以及2家伊朗本土企业（Hormuzsafe Marine Services Authority 与 Persian Gulf Marine Insurance Company）。

美国当局指，上述8艘油轮及其关联公司自2022年起，合共将数百万桶伊朗原油及石油产品运往中国及阿拉伯联合酋长国。被制裁的8艘油轮分别为 Al Salmi、Breeze V、Crystal、Lily、Natsumi、Nireta、Well Sail 及 Yehope，分别悬挂巴巴多斯、瓦努阿图、马绍尔群岛及莫桑比克等国船旗。

美国国务院发言人特米·皮戈特（Tommy Pigott）表示，被制裁的2家伊朗实体由伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）背后支持，在霍尔木兹海峡运作强制性「保险」计划，向过境的国际商船进行「勒索」。皮戈特指，该等实体自行制造包括扣押船只等风险，再向商船收取保障费用，从而为革命卫队的营运及区域行动筹集资金。

美财长贝森特表示，伊朗目前经济陷入困境、通胀高企，急需资金维持运作，「美国不允许伊朗利用国际航运或扣押全球商业航道，来资助革命卫队的恐怖主义及区域侵略行为」。

皮戈特补充，今年以来美方已制裁超过100艘属于伊朗「影子舰队」的船只，今次制裁行动亦将支援美国海军对伊朗港口及海岸线实施相关执法行动。

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