加州16岁救生员恶斗死神 巨浪下救男童逃鬼门关

近日，美国加州城市圣克鲁斯（Santa Cruz）一名16岁救生员在一海滩冒险冲入巨浪，救起一名被海水卷走的男童。年轻救生员英勇行为不仅获各界激赞，总统特朗普更于周二（28日）宣布，将邀请这位年轻救生员及其家人前往白宫，并可能邀请获救男童同行，表扬救生员的英勇行为。



美联社等传媒综合报道，事发于上周六（25日），目击者拍下救援过程。影片显示，正掀起巨浪，救生员看见男童在水中挣扎后立即冲入海中，抱紧男童迎向接连涌来的巨浪。



男童当时一度身体瘫软，救生员仍紧抱男童，努力让他的头部保持在水面上。数名成年人曾下水协助，但由于海浪太大，成年人也担心安全而一度撤回岸上。最终，救生员在一名同僚协助下，将男童安全救上岸。



特朗普在社交媒体发文表示，将邀请这名「英勇的年轻人」及其家人到白宫，可能也会邀请获救男童同行，并向救生员颁授一项崇高的平民荣誉。他形容救生员非常勇敢，「他值得获得这项荣誉」。



拍片者称，事发前海浪虽不平静，但频率和强度仍属正常，情况却在瞬间急剧恶化，令不少人措手不及，男童很快便被海浪卷走。若非救生员及时赶到，男童当晚恐怕无法平安回家。

