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日本人口42年来首跌穿1.2亿 除东京都外全国呈萎缩

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更新时间：20:30 2026-07-29 HKT
发布时间：20:30 2026-07-29 HKT

日本面临日益严峻的少子化与高龄化挑战。日本总务省今日（29日）公布的人口动态调查显示，截至今年元旦，不含外籍人士的日本本国籍国民人口降至1亿1973万6483人。这是日本国民人口时隔42年首度跌破1.2亿大关。

《共同社》报道，日本国民人口较前一年减少91.7万人，创下自1968年开始调查以来的最大减幅。

全年新生婴孩仅约67万

虽然政府近年大力推动生育政策，惟成效不彰，全年新生儿人数仅约67万人，再创历史新低；而死亡人数则高达159万人。在全国47个都道府县中，仅东京都的日本籍人口呈现0.09%的微幅增长，其余地区均呈萎缩。

与此同时，为缓解国内劳动力短缺，日本逐步扩大引进外籍劳工。在日外籍居民人数较前一年激增35.4万人，创历史新高，达403万多人，这也是外籍居民人口连续第四年增长。

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