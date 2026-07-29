熊本地震︱AEON MALL灾后废墟环境曝光 集团社长：爆炸前有逾4000人在场︱有片

日本熊本县昨日（28日）下午发生7.1级强烈地震。位于嘉岛町的「永旺梦乐城熊本（AEON MALL）」在震后逾一小时发生猛烈爆炸，引发各界震惊。而日本消防厅今日亦公开AEON MALL在爆炸后的灾情，见内部损毁严重，整个场地犹如废墟无异。



永旺集团社长吉田昭夫于今日（29日）下午召开记者会交代事件，证实爆炸目前已导致商场员工三死、一人心肺停止、三人失踪及四人受伤，对惨剧致以深切歉意。

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指引：撤离后严禁折返

吉田昭夫表示，昨午4时27分地震发生时，商场内共有超过4000名顾客与员工。管理层在约30分钟内已迅速将全数人员疏散至周边停车场。然而，至下午5时50分左右，商场内部在不明原因下发生巨大爆炸。



对于为何爆炸发生时仍有员工在室内内，吉田解释，初步以为疏散工作已经完成，但后来点算人数时，发现有员工失联。他估计，或有员工因不明原因折返。他强调，公司指引是疏散后严禁折返，但由于购物中心出入口众多，难以确保所有通道已被彻底封锁。

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燃气设备6月完成安检

对于爆炸原因，吉田指出，爆炸起火点并非餐饮商户所在的美食广场，而是位于燃气供应管线的沿线区域。目前初步估计，事故极可能与燃气管道有关。他强调，商场的燃气设备刚于今年3月12日进行自主检查，并于6月10日全面完成定期安全检验。