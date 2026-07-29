澳洲食安｜机密文件揭免治牛羊肉混马肉面包藏针 政府力阻公开涉事企业名单

继日前有标榜100%「澳洲制造」食材原产地被揭发「挂羊头卖狗肉」后，澳洲当地近日再爆出严重食品安全丑闻。有澳洲政府内部文件显示，部份民众可能在不知情的情况下，吃下了以牛羊肉名义出售的马肉产品，甚至吃进含有老鼠毛或金属屑的食物。

有食物夹杂老鼠毛

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澳洲广播公司（ABC）深度调查节目《四角》（FourCorners）对当地食品业进行的重大调查，该节目组最新引述了由新南威尔斯州绿党议员阿比盖尔．博伊德（AbigailBoyd）提供的机密文件。

博伊德利用议会特权，迫使新南威尔斯州食品管理局提交数千份内部文件。她指出，这些文件揭露了现行监管体系存在严重缺陷，且极度缺乏透明度。

尽管部分文件已向公众公开，但政府以享有「行政特权」为由，阻止其余敏感文件曝光。博伊德虽获准查阅受限文件，却被禁止公开内容或披露涉事企业资料。目前她已对政府的特权主张提出质疑，并启动独立法律审查以确认其保密合理性，因此现阶段只能泛泛而谈。

博伊德表示，「有太多案例表明，食物中出现了不该存在的物质，例如老鼠毛；甚至有面包产品被检出金属屑或藏有针头。」博伊德补充，还有许多标榜「不含乳制品」的食品，实际上却含有乳制品，而这些违规情况往往是在大人或小孩吃完生病后才被揭发，并非涉事公司主动发现。

她坦言：「我们都以为现代澳洲有严格的食安标准与执法措施，但现在看来，大家的信任可能被错付了。你以为买的是免治牛羊肉，实际上吃进肚的可能是马肉，这对普通人来说相当震撼。」

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澳洲或有数百家企业已违反食安规定

面对一系统食安疑云，新南威尔斯州食品管理局急忙发表声明澄清，强调暗示在食品中检测出马肉的说法具误导性，当局至今未在任何供人类食用的牛羊肉产品中发现马肉。

对此，博伊德反驳指出，据她了解，食品管理局目前根本没有进行动物物种DNA检测，「如果你从未检测过，自然能轻易声称没发现……我不知道他们怎能这样下结论。」

此外，《四角》节目审阅已公开的文件数据发现，在2022年至2026年间，澳洲有数百家企业（包括安老院、医院及餐饮公司）因违反食安规定被发出警告通知。违规行为包括卫生状况恶劣、贩售过期食品、未按规定通报危险细菌等，已严重威胁包括长者与儿童在内的弱势群体健康。