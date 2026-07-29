美歌手D4vd涉谋杀未成年少女 法官判证据充分可开展审讯

美国洛杉矶高等法院周一（7月27日）裁定，21岁美国歌手D4vd（本名大卫安东尼伯克David Anthony Burke）涉嫌谋杀及肢解14岁少女塞莱斯特（Celeste Rivas Hernandez）证据充分，宣布正式交付审讯。D4vd被控一级谋杀等多项罪名，案件将于8月31日进行提讯，期间不得保释。

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为保演艺事业引发杀机

综合美媒报道，死者塞莱斯特的遗体于2025年9月被发现藏于一辆登记在D4vd名下、在洛杉矶被扣押的电动车内，状况极为恐怖，已出现严重腐烂。初步聆讯中，检方提供大项书面证据，包括在D4vd的Tesla车尾箱内发现的被害少女残肢照片、以化名购买物品的纪录，以及手机定位与iCloud通讯纪录。

据检方分析，塞莱斯特于当年4月23日晚上被D4vd邀请前往住所，抵达后即遭D4vd持刀刺杀身亡，随后更在车库遭到肢解，遗骸被装袋藏于特斯拉车尾箱中，直到数月后才被发现。手机通讯记录显示，其手机在同日晚上10时10分后再无发送讯息，检方相信她在当晚10时10分至10时31分之间遇害；而D4vd的手机与车辆则在约11时30分离开住所，期间曾前往圣塔芭芭拉县一处偏远地区，警方随后于该地区高速公路旁拾到塞莱斯特的身份证明文件。

检方认为，D4vd与塞莱斯特存在不正当性关系，D4vd曾使当时年仅13岁的塞莱斯特怀孕，并于2024年初进行堕胎，手机中亦发现近50张两人的私密照片及海外结婚同居计划。而在遇害前夕，塞莱斯特因发现D4vd与另一名女性的关系爆发激烈争吵，两人互发超过1200条简讯，塞莱斯特更直言「我要毁了你的事业和性命」，威胁在网络上爆料，D4vd为保住自己的演艺事业，因而引发杀机。

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否认所有控罪

D4vd否认一级谋杀、持续性虐待儿童及损毁遗体等所有控罪。辩方律师指，鉴于在被告住所搜获的两把链锯经检验后均无血迹反应，认为相关证据可能来自「二次转移」。此外，辩方出示简讯称，塞莱斯特当初曾误导伯克并谎报年龄，声称两人相识时她已16岁、发生性关系时已18岁。

洛杉矶县地区检察官在庭外表示，目前呈堂的仅为「一小部分证据」，有信心在下阶段审讯中提出极具说服力的证据。根据程序，在8月31日的提讯后，正式审讯日期最快可在60天后排定。若一级谋杀罪成，在加州法律上最高可被判处死刑。