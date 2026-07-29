熊本地震｜宫崎高千穗峡山崩落石 游客禁入划船观光暂停至31日

日本九州熊本县周二（28日）下午发生7.1级强烈地震，除了震央熊本外，约80公里外的邻县宫崎县亦接连传出灾情。其中，深受香港及海外游客喜爱的宫崎名胜「高千穗峡」在震后发生落石意外，峡谷内一度白烟弥漫，当局随即紧急疏散游客。高千穗町官方已宣布对高千穗峡实施全面通行管制，而景区招牌的「划船租赁服务」亦将全面暂停至本月31日。

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下游巨石落河白烟蔽天

综合日本NHK及《宫崎日日新闻》周三（29日）报道，强震发生时，高千穗町录得日本标准震度4级。地震发生后不久，距离划船租赁区约500米的下游地段突然发生落石，大量石块砸入河中，现场画面显示峡谷内一度升起大片白色的滚滚尘烟。

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高千穗町观光协会及镇公所随即紧急疏散游客，并实施全面通行管制，禁止所有车辆及行人通行，管制范围包括高千穗峡正面入口、向山线入口、押方线入口及第三大桥停车场等。观光协会表示，考虑到日本气象厅警告未来两三天仍可能出现大规模余震，为了保障游客安全，高千穗峡的游船租赁服务将关闭至7月31日。

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3米巨石挡路政府大楼漏水

除了高千穗峡外，宫崎县多个地区亦灾情频传。在椎叶村，村公所大楼在强震中剧烈摇晃并发出异响，内墙出现裂痕，洒水系统管线更因震动脱落导致议事厅漏水。

此外，椎叶、诸冢村、高千穗及日之影町等多地均因山泥倾泻及落石导致道路封闭，其中高千穗町押方町道的「山附线」，更有一块高约3米、宽约3米的巨石崩塌并横挡在道路中央，现场交通中断。由于目前当地余震不断，加上日本气象厅提醒震后山体松散，当局呼吁在当地的自驾游旅客及港人切勿前往山区或溪谷等高危地带。

