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熊本地震︱台积电熊本二厂「暂停施工」 木田厂房遭殃遇水浸

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更新时间：13:40 2026-07-29 HKT
发布时间：13:40 2026-07-29 HKT

日本熊本县周二（28日）发生7.1级地震，酿成巨大破坏。该县为日本半导体与制造业重镇，地震发生后包含台积电（TSMC）、索尼（SONY）、三菱电机等半导体巨头以及本田（Honda）等制造业厂房均传出停工或进行安全性检查。若影响持续，不排除打击全球相关产品供应链。

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《读卖新闻》、《日本放送协会》报道，台积电（TSMC）在地震发生当时，即时将菊阳町厂区的员工疏散至户外，并进行安全确认，当日确认厂房结构安全无虞后，疏散员工已陆续返回岗位。熊本一厂昨日晚间已经完成建筑物检测，确认安全无虞；但考虑到后续余震风险，正在暂停兴建中「熊本二厂」部分工程。

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索尼（SONY）位于菊阳町的半导体制造基地平时为24小时运作，强震后即进行受灾状况确认，并暂停菊阳町半导体工厂的生产线运作。三菱电机位于合志市与菊池市的功率半导体24小时运作工厂，同样已确认设备运作状况及是否有人员受伤。

日本车厂本田（Honda）位于大津町的电单车厂房亦受影响。厂房因地震触发自动洒水系统，导致部分区域出现漏水与积水，已暂停生产线，并决定停工至今日（29日）傍晚。

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丰田汽车（Toyota）位于福冈县的3座工厂28日一度停工，经确认后于今日恢复正常运作。

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