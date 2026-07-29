熊本地震｜「白海豚」成超强台风  直扑九州或影响救灾？

据内地中央气象台最新观测，今年第13号台风「白海豚」（Dolphin）已加强为超强台风级别，正以每小时约20公里的速度向偏西转西北方向移动，预料将于8月初趋向日本。气象预测显示，「白海豚」移动路径有向西调整趋势，可能于8月6日前后逼近西日本地区，对九州及四国一带构成影响。



昨日（28日），日本熊本发生7.1级地震，造成严重破坏，有人仍下落不明。若「白海豚」直面吹袭九州，随时影响未来救灾工作。

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暴风圈预料大幅扩展

中央气象台表示，「白海豚」目前位于东京东南方向约3,800公里的太平洋洋面上，中心附近最大风力达17级（每秒58米），最低气压为925百帕。

多国气象部门路径预报均显示台风正往日本方向前进。

多国气象部门路径预报均显示台风正往日本方向前进。

气象专家指出，「白海豚」由于行经海温高及海洋热含量充足的海域，预计未来72至96小时内强度将达至巅峰，甚至有望挑战今年最强台风「巴威」，争夺「风王」宝座。此外，系统预估在未来数天经历多次眼墙置换，暴风圈将持续扩大，由目前的「小而扎实」逐渐演变成环流广阔的强烈台风。

预报路径向西修正

气象资料显示，「白海豚」120小时后的预报路径仍未完全确定，虽然大方向还是指向日本一带，但整体趋势已从最初指向东日本登陆，逐渐向西修正为趋向西日本，甚至不排除掠过琉球北部后再转向韩国一带。欧洲系集模式预测，台风最快于下周四（8月6日）影响九州至四国一带。

专家补充，若未来北侧的副热带高压强度超乎预期，「白海豚」路径仍有可能进一步西调，不排除影响中国的可能性，最终走向将于下星期逐渐明朗。