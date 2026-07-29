熊本地震｜7大防灾APP外国人可用 见「00000JAPAN」即连免费WiFi︱附下载连结

日本熊本县发生7.1级强震，有相关机构及专家表示，后续发生高级别余震几率仍然较高。赴日港人可下载以下防灾手机应用程式（App），以便在灾害发生时第一时间接获警报、掌握避难路线及寻求支援。另外，因应灾情，日本第二大行动通讯与电信公司KDDI及其子公司Wire and Wireless立刻开通名为「00000JAPAN」的免费Wi-Fi服务，范围覆盖整个熊本县。

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Safety tips

由日本观光厅（JTA）监修、专为外国旅客设计的防灾App，提供地震速报、海啸警报及其他日本国内气象警报等资讯。程式支援繁体中文等16种语言，App还内建「疏散处理流程图表」、「灾害应急会话」及多语言医疗院所搜寻等功能，方便旅客在紧急时刻沟通求助。

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「Safety tips」专为外国旅客而设。

「Safety tips」专为外国旅客而设。

「Safety tips」专为外国旅客而设。

东京都防灾App

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由东京都政府官方推出，支援繁简体中文、英语及韩语等多国语言。程式提供离线防灾手册、避难所地图及最新灾害资讯，并具备安否确认与群组联络功能。此外，程式内置紧急求救蜂鸣器，能发出声响提示位置，提高获救机会。

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Yurekuru Call

日本普及率极高的地震预警工具，累积下载量突破600万次。程式接驳日本气象厅紧急地震速报系统，可在强震来袭前发送预警及倒数计时，并透过地图与列表清楚显示各地震度及震央位置。

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防灾速报

由 Yahoo! Japan 开发，用户可自订最多三个日本国内地点，即时接收地震、海啸、山泥倾泻及暴雨等警报。当天灾发生时，应用程式会立即向用户推送相关讯息，并发出警报声提醒用户，并附有灾害地图协助搜寻附近避难所。最新版本还支援Apple Watch。

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防灾情报全国避难所GUIDE：

主打避难所定位与导航功能，利用内置地图及指南针自动搜寻日本全国的避难场所。程式亦支援家人位置共享，同行亲友即使分开行动，亦能随时掌握彼此的疏散状况。另外，APP内也会有避难讯息的推送和天气资料。

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震度Now! - 地震速报

主打提供即时的地震讯息，包括地震发生时间、震源地、强度等，亦设有「现在这里」的功能，在紧急情况下可连接至X、LINE及电子邮件，发送所在地的图像和地址给家人。虽然此APP只支援日文，但可透过图像和汉字理解。但仅限iOS系统下载。

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NERV Disaster Prevention

提供地震、海啸、火山爆发、雷暴、山泥倾泻相关的防灾情报信息，也会即时提供地震强度、震源、电车停运等资讯。此APP支援英文，提供视障人士主题，方便不同人士使用。

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