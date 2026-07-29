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熊本地震｜自来水混浊当局设供水站 水务局吁勿饮用或烹饪

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更新时间：11:35 2026-07-29 HKT
发布时间：11:34 2026-07-29 HKT

日本熊本县发生规模7.1强震后，当地部分地区的自来水出现混浊现象。熊本市上下水道局表示，目前正加速检查供水设施，并提醒民众在确认安全无虞前，切勿将自来水用于饮用或烹饪，但仍可用于冲洗马桶与日常清洁。为解决居民用水需求，熊本市政府已在市内多处设置供水站，发放水袋等应急物资。

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与此同时，日本防卫省与自卫队已投入救灾与供水支援行动。其中，陆上自卫队第八师团持续在八代市、嘉岛町、冰川町等地发放饮用水，并于永旺购物中心熊本分店进行救援。此外，防卫省自昨（28日）晚起应地方政府请求，出动UH-60JA直升机等资源，帮助需要紧急转院接受治疗的患者。

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