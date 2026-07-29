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熊本地震︱Aeon Mall爆炸 日本女大生惊魂直击：巨响后白烟扑面

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更新时间：11:10 2026-07-29 HKT
发布时间：11:10 2026-07-29 HKT

日本九州岛熊本县于周二（28日）下午遭受黎克特制7.1级强烈地震重创，多处灾情极其严峻。其中，位于熊本县嘉岛町、深受当地市民及游客欢迎的大型连锁购物中心「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL熊本），在强震后约30分钟突然发生大爆炸，部分区域随即坍塌，造成多人受困及失联，已有2名20多岁女子证实丧生。日本防卫省已紧急启动灾害派遣，调派多达3,600名自卫队官兵连夜赶赴现场展开生死搜救。亲历意外的商场员工描述，爆炸发生时地底传出惊天巨响，随后白色浓烟铺天盖地而来，现场宛如末日。

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疏散半小时后突发大爆炸

据共同社及日媒《西日本新闻》报道，强震发生时，永旺梦乐城内有大量顾客与员工。一名在商场咖啡厅打工的女大学生在幸存后，心有余悸地还原了当时的惊险一幕。她表示，地震发生时自己正在店内洗碗，突然感受到剧烈的左右摇晃，她随即与同事引导店内顾客朝出口疏散，所有人前往停车场避难并等待了约20分钟。

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在停车场避难期间，现场气氛极度紧张，许多顾客与员工当场痛哭失声，表示这场剧烈摇晃瞬间唤醒了10年前（2016年）「熊本地震」的惨痛记忆。地震发生约30分钟后，商场透过电邮发布通知，宣布永旺梦乐城熊本全面停止营业，众人随即各自解散。

然而，正当该名女大生坐进车内准备驾车离开时，更恐怖的灾难随之降临。她突然听到一声从地底窜出的巨大轰鸣与强烈冲击波，抬头一看，只见大片白烟正从购物中心建筑方向迅速升起，并铺天盖地朝停车场扑过来。她吓得立即踩油门加速逃离现场，途中还目睹大批民众用手帕捂住口鼻、面露惊恐地仓皇逃生。回想当时情景，她坦言至今仍余悸犹存：「真的没想到会发生这种事，如果当时还留在建筑物里，后果真的不敢想像。」

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20至30名员工失去联络

据当地消防部门表示，爆炸导致商场二楼部分区域发生坍塌，目前已有4名伤者被送医救治，送院时均意识清醒。虽然在爆炸发生前，已有约200名顾客和员工紧急疏散至设施外，但据警方消息人士透露，目前设施内仍有约20至30名员工等失去联络，现场仍有多人被困。

「永旺梦乐城熊本」的天花板及外墙在震后出现大范围剥落，建筑骨架裸露，部分钢筋更出现弯曲变形，附近散落大量碎片瓦砾。在设施北侧家居中心工作的一名男员工亦证实，地震过后不久便听到「轰」的一声巨大爆炸声，随即见到永旺梦乐城熊本方向升起灰色烟雾。所幸，部分位于二楼的商户（如某连锁眼镜店）总部证实，店内工作人员在爆炸发生前已全部成功撤离。

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3600名自卫队漏夜展开搜救

因应灾情告急，日本防卫大臣小泉进次郎昨日（28日）深夜向媒体证实，在接获熊本县知事提出的「灾害派遣」请求后，自卫队已投入约3,600名官兵规模（包括陆上自卫队第8师团），在永旺梦乐城熊本全力展开搜救及救援工作。

自卫队救援队正联同当地消防及警方，动用重型搜救设备在倒塌的钢筋水泥堆中加紧搜救失联人员，全力抢救受困民众，并持续掌握现场最新情况，力求在黄金救援时间内救出所有受困者。

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