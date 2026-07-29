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熊本地震｜熊本城石墙十年内二次受创 修复工程恐再延

即时国际
更新时间：17:50 2026-07-29 HKT
发布时间：17:50 2026-07-29 HKT

日本熊本县发生7.1级强震，重创当地观光产业。著名历史地标「熊本城」外围石墙再度崩塌，原定于2052年完成的修复工程预计将进一步延期。此外，熊本县内已有约150处观光景点及文化设施暂停营运。

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官方正评估受损程度

在今次7.1级强震中，有民众及游客目击熊本城外围石墙当场崩塌。据上载至社交平台 片段显示，大量石块及泥土砸向草地并掀起大量尘土熊本城综合事务所表示，已收到多起石墙坍塌通报，目前正调查整体受损程度。

有网民拍到熊本城地震一刻。X@hair_tag
有网民拍到熊本城地震一刻。X@hair_tag
有网民拍到熊本城地震一刻。X@sirokumadio
有网民拍到熊本城地震一刻。X@sirokumadio

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耗资近30亿港元

熊本城由战国武将加藤清正于1607年兴建，拥有逾400年历史，被誉为「日本三大名城」之一。2016年熊本地震期间，当地接连发生6.5级及7.3级强震，导致天守阁、城墙石垣及重要文化遗产「宇土橹」等严重受损，其中被列为国家指定重要文化财产的石墙有近三成（约2.36万平方米）出现崩塌。

2016熊本城受震情况。熊本城官方网站
2016熊本城受震情况。熊本城官方网站
2016熊本城受震情况。熊本城官方网站
2016熊本城受震情况。熊本城官方网站

震后当地政府投入约600亿日圆（约28.7亿港元）展开修复工程，其中熊本城大小天守已于2021年3月修复完成并重新开放；本丸御殿与宇土橹原定于2032年度完成，而整座城堡的全面修复则原定于2052年度完成。适逢熊本地震10周年，日本内阁官房长官木原稔早前曾前往视察，表示修复稳步推进。

除了熊本城再受重创，熊本县内目前已有约150处观光景点及文化设施暂停营运。当地相关部门正对各设施进行建筑结构安全检查，以评估灾情并保障游客安全。

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