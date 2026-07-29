俄乌战争｜泽连斯基白宫会晤特朗普 商讨授权自产「爱国者」导弹

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日（周二）在白宫与美国总统特朗普（Donald Trump）举行闭门会谈，会面历时逾一小时。双方就「爱国者」（Patriot）防空导弹系统拦截器许可证，以及重振外交进程进行讨论。白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）形容本次会晤「积极且富有成效」。

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泽连斯基：首要任务是加强防空能力

泽连斯基会后在社交平台发文表示，会面过程顺利，他指出，双方已探讨取得「爱国者」导弹拦截器生产许可证的具体方案。泽连斯基称，随著俄罗斯加强攻击力度，基辅的首要任务是加强防空能力和战略合作。

有乌克兰高级官员透露，基辅正寻求新的反弹道导弹供应，并希望就重启外交对话进行讨论。

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出席格雷厄姆追悼会

此外，泽连斯基此行亦计划出席美国共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）的追悼会。格雷厄姆生前为乌克兰的坚定支持者，于本月意外离世，终年71岁。泽连斯基称赞格雷厄姆是「乌克兰的真正朋友」及「坚定捍卫者」。

泽连斯基同日亦前往参议院，旁听格雷厄姆生前倡导的对俄制裁法案投票。该法案以86票赞成、12票反对通过，并命名为《格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act），将对包括中国及印度在内的俄罗斯石油与天然气主要买家征收关税，同时制裁俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）、高级政军官员、金融机构及大型能源项目。