熊本地震｜强震有异象？熊本天空惊现「巨型蘑菇云」引恐慌 专家咁解释

日本九州熊本县于7月28日下午发生7.1级极浅层强震，消息震撼全日本。然而在强震爆发期间，熊本县多地的天空竟同时出现极具震撼力的异象——一朵极为庞大的「巨型蘑菇云」屹立于天际，边缘更有大批鸟群在空中盘旋，画面被大批当地居民拍下并上载至网络，引发极大关注及部分恐慌情绪，不少网民纷纷猜测此乃传说中的「地震云」。

有感余震突破百次 气象局未即时回应

据《CCTV国际时报》引述日本气象厅数据指出，自28日下午发生7.1级主震后，截至当地时间深夜11时30分，熊本地区已接连录得超过100次有感余震，频率之高令当地居民人心惶惶。

在强震爆发期间，熊本县多地的天空竟出现「巨型蘑菇云」。网图

「巨型蘑菇云」屹立于天际的画面被大批当地居民拍下并上载至网络，引发极大关注及部分恐慌情绪。网图

就在强震与余震接连不断之际，这朵尺寸巨大的「蘑菇云」在熊本县多个地区均清晰可见，不少民众将其与强震连结，怀疑是地壳剧烈运动引发的异象。截至目前，日本气象厅尚未对该朵「蘑菇云」的具体形成原因作出官方解释，因而令网路上的「地震云」说法进一步发酵。

专家：实为夏季常见「铁砧云」

针对网络上的恐慌与猜测，气象专家指出，这种天象实际上与地壳强震并无任何因果关联。该朵看似惊悚的「蘑菇云」，在气象学上称为「砧状积雨云」（Anvil cloud），又被形象地称为「铁砧云」或「巨型蘑菇积雨云」，是夏季相当常见的自然气象现象。

专家解释，日本夏季气温高且空气水汽极为充足，午后地面受到太阳持续烘烤，近地面的暖湿空气随之快速向高空猛烈抬升，形成强烈的对流上升气流，并不断堆积成庞大的云塔。当云体向上冲至对流层顶（高空稳定层）时，气流无法继续向上攀升，裹挟著冰晶的云块只能向左右两侧水平铺开，形成宽大而扁平的伞状顶部，整体形状看起来便宛如巨型蘑菇。

专家强调，今次「蘑菇云」之所以引发高度关注，纯粹是因为地震发生时民众关注度大增，大家会下意识地密切留意天空状况；而当时本地大气条件恰好满足了强对流云层的形成，形成了造型较为夸张的积雨云，自然让部分民众将两者联想在一起。

包括日本及多国气象局在内的权威机构均曾多次澄清，至今没有任何可靠的科学证据能够证明地震会催生特殊形态的「地震云」，呼吁大众以科学态度看待自然现象，切勿听信谣言或过度恐慌。