熊本地震｜晚上再现5.8级极浅层地震 AEON MALL遇爆室内变废墟3人仍失踪︱不断更新

日本九州熊本县7月28日下午4时27分发生7.1级极浅层强烈地震，震源深度仅10公里，最大震度达最高级别的7级，九州、四国及本州西部均感受到剧烈摇晃。强震造成广泛破坏，多地传出民宅倒塌、道路桥梁断裂、火灾及爆炸等严重灾情，网民纷纷上传各灾情，画面悚心惊心。



日本放送协会（NHK）报道最新死亡数字，目前已有12死亡，另有6人心肺功能停止。另有64受伤。

此外，据新华社报道，越南政府证实首宗外籍人士罹难的个案。死者为一名越南籍技术实习生（研修生），他于今年1月才刚抵达日本工作，事发时在工厂内不幸被倒塌的起重机（吊车）压中身亡。另外，一名嫁予该厂工人的越南籍女子，在地震中因墙壁倒塌而受伤，目前已送往医院接受治疗。

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【21:38】日本熊本县晚上发生5.8级地震，日本气象台指，震央为熊本县天草・芦北地方，当局未有发出海啸警告。



【18:05】日本熊本县昨日（28日）下午发生7.1级强烈地震。位于嘉岛町的「永旺梦乐城熊本（AEON MALL）」在震后逾一小时发生猛烈爆炸，引发各界震惊。而日本消防厅今日亦公开AEON MALL在爆炸后的灾情，见内部损毁严重，整个场地犹如废墟无异。



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【16:00】对于日本熊本昨日发生的大地震，中国外交部发言人毛宁表示，中方密切关注日本熊本县发生地震，对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和受伤人员致以慰问。

【16:00】当地官方全力推进救援的同时，在日华人社群亦迅速发起自发性驰援，建立互助网络，连夜开车深入灾区，免费转运受困的同胞撤离至福冈等地。

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【15:10】日本熊本县周二（28日）发生7.1级地震，酿成巨大破坏。该县为日本半导体与制造业重镇，地震发生后包含台积电（TSMC）、索尼（SONY）、三菱电机等半导体巨头以及本田（Honda）等制造业厂房均传出停工或进行安全性检查。若影响持续，不排除打击全球相关产品供应链。

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【13:22】台湾超市与电子支付平台启动募款，7-ELEVEN、全家、莱尔富及全联旗下全支付携手基督教芥菜种会发起「日本熊本7.1强震救援」专案，协助救灾及重建。

【13:16】29日当地时间14时左右，日揆高市早苗表示，打算开展无需等待灾区政府提出请求的「PUSH型支援」，即中央政府不等待地方自治体的具体请求，依据灾情预测主动调度并运送食水、粮食及发电设备等急需物资到灾区的应急机制。

【12:00】据《环球时报》，中国驻福冈总领事馆当地时间7月29日表示，截至目前暂未收到中国公民在熊本县地震中伤亡的报告；另有数名在熊本县的中国公民向中国驻福冈总领事馆求助咨询，总领馆正在积极对接。

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【11:58】法新社报道，日本内阁秘书长木原稔说，包括熊本和福冈在内的五个县共设有506个避难中心，截至当地29日上午7时，共收容了9186人。

【11:17】东京警视厅29日通过直升机向熊本县派出广域紧急援助队共8人，将集中搜寻失踪人员。

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【10:50】当地时间29日清晨5点49分前后，熊本县再次发生4.1级地震，震源深度极浅，不会引发海啸。

【10:10】台湾救援团体表示，台南、新竹、嘉义及高雄的特搜队已准备就绪，若日方提出救援需求，可在4小时内立即出发。

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【09:36】共同社引述日本官员报道，与地震相关死亡人数达十多人，包括AeonMall爆炸中身亡的两人。日本首相高市早苗其后公布，地震至今造成13人死亡。

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【09:00】截至今（29）日当地时间上午7时56分，熊本共发生144宗地震，规模介于6.1至1.9不等，震度最大有5弱。

八代市发生山泥倾泻

日本陆上自卫队西部方面队于周三（29日）早上6时出动直升机进行空中勘查。据航拍画面显示，熊本县八代市山区发生大面积山泥倾泻，大量泥石淹没道路，有车辆被困泥石堆中，部分道路护栏遭冲毁。

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高速公路下陷巨桥崩塌 熊本城石墙震塌

从日本放送协会（NHK）的高空航拍画面可见，受灾严重的八代市境内，九州高速公路八代交流道有高架路段大幅断开及下陷，反映地震破坏力极猛烈。西日本高速公路证实，接获多宗通报指松桥交流道至八代交流道之间出现路面隆起及设施损坏。

此外，八代市球磨川有跨河大桥从中间断裂崩塌，大量民宅倒塌变为废墟，瓦砾堆满附近道路。连熊本市著名地标熊本城亦未能幸免，部分古石墙受震倒塌。

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网民上传灾情影像 造纸厂烟囱折断酿心脑骤停

地震发生后，熊本县大批民众纷纷将现场照片及影片上传至社交网络。画面显示大量民宅内一片凌乱，大型家具及物品东歪西倒、散落一地，道路与公共设施严重破损。位于八代市的日本制纸工厂亦遭遇重创，厂内高耸的烟囱中部突然断裂坍塌。

除造纸厂外，位于嘉岛町的一座Aeon购物中心在震后突发严重爆炸，导致商场2楼大面积倒塌，消防部门证实有多人被困。强震亦冲击当地供应链与产能，丰田（Toyota）、本田（Honda）汽车已暂停县内工厂运营；半导体设备巨头东京电子（TEL）亦宣布暂停县内两家工厂营运。黑猫宅急便及佐川急便则全面暂停县内的包裹寄送服务。

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高市早苗派3600自卫队救灾 核电厂确认安全

面对严重灾情，当局已向约30万名居民发出前往避难中心的通知。日本首相高市早苗召开紧急会议，防卫大臣小泉进次郎随后宣布分批派出3,600名自卫队队员前往灾区，并出动20架飞机从空中进行灾情评估及搜救。

核能安全方面，日本核能监管机构已通报国际原子能机构（IAEA），确认仙台核电厂未受损坏。九州电力及四国电力亦证实，玄海核电厂、川内核电厂及伊方核电厂均运作正常，未有发现异常。气象厅警告，当地持续发生多次3.2级以上的余震，其中天草及芦北地区更录得高达6.1级的强烈余震，呼吁民众保持警惕。