熊本7.1级地震︱Aeon Mall爆炸一刻曝光 日媒：至少2死1人心肺停止 疑燃气外泄引发

日本熊本县7月28日下午发生7.1级极浅层强震，位于该县嘉岛町的大型购物中心「永旺熊本购物中心」（Aeon Mall Kumamoto）其后突发剧烈爆炸，部分建筑结构严重坍塌，造成多人被困。现场搜救工作连夜展开， 日媒NHK29日凌晨引述县政府消息称，截至周三凌晨4时，有8人在倒塌废墟中救出移离，其中两名20多岁女子证实死亡，另有1人心肺停止，其余5人受伤但无生命危险。朝日新闻台等引述官员指，爆炸估计因燃气外泄引起。

车CAM直击 浓烟冲天碎片飞半空

日视新闻网周二晚曾报道，搜救队已成功救出4名年龄介乎20至40岁的人员，全部意识清醒。NHK其后再引述县政府消息指，仍有10人失联搜寻中。

附近道路行驶汽车的车载行车记录仪拍下了爆炸发生时的惊险一刻。画面显示，多辆汽车当时正沿永旺购物中心附近的道路前行，画面右侧的商场建筑突然发生爆炸，一团浓厚的白色烟雾瞬间喷涌而出，并挟带疑似建筑碎片炸飞至半空。日媒指出，强烈爆炸曾导致该建筑物的一面外墙当场被炸飞，砸中在附近道路行驶的车辆。

提供该段行车记录仪片段的车主事后安然无恙，他在接受日本放送协会（NHK）访问时坦言：「当时看起来还有其他车辆经过，所以我非常担心有人可能受伤了。希望爆炸原因能尽快查明。」 另一名在商场附近餐厅工作的员工亦表示，当时正在店内打扫，突然听到一声巨响，随后便看到永旺购物中心方向升起一大片尘土。

外墙剥落钢筋外露 2楼倒塌搜救一度受阻

今次发生爆炸的Aeon Mall占地达207,000平方米，内设约200家专卖店。据NHK直升机于傍晚6时20分左右拍摄的航拍画面显示，商场外墙大面积剥落，钢筋及骨架结构清晰外露，屋顶区域亦出现巨洞及塌陷迹象。

消防部门指出，爆炸导致商场2楼部分区域发生大面积坍塌，现场多人受困。由于1楼入口受损严重无法直接进入，救援人员一度面临阻碍。消防厅官员晚间表示，由于建筑物存在二次倒塌的极高风险，搜救队正评估如何安全深入内部，并考虑部署无人机等方案进入险境调查。

警方证实多宗死亡 约200人疏散至停车场

地震发生后，商场方曾紧急疏散约200名顾客及员工至户外停车场。熊本县警方其后证实，Aeon Mall内已引发多宗死亡事件，但要确认确切的死伤人数可能仍需一段时间。富士电视台亦报道，商场内已确认有多人罹难。

日本气象厅推估，嘉岛町在今次强震中的震感强度至少达5级以上。目前警察、消防以及陆上自卫队已组成的联合搜救队正全力清拆废墟。