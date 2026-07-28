熊本7.1级地震︱隔10年再爆7级强震 2016、2026两次灾害重点对比

日本九州熊本县今日（28日）下午发生7.1级强烈地震，震源深度仅约10公里，属破坏力巨大的极浅层内陆地震。其中，宇城市及冰川町观测到最高震度达7级。这亦是熊本县继2016年大地震后，相隔十年再度遭遇极具威胁的强震袭击。

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回顾2016年的熊本大地震，当地先发生规模6.5级的地震，随后在约28小时后，再遭受7.3级主震袭击。同一地区在短时间内连续两度出现强烈摇晃，成为当年极为特殊且危险的现象，并导致逾200人罹难、超过2700人受伤，事后更引发大规模山泥倾泻及道路中断，其中熊本城更遭受严重破坏。

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与十年前相比，本次地震一开始的规模已达7.1级，虽略低于2016年的7.3级主震，但威力已超越当年的6.5级前震。两次地震的震源深度相近，均仅约10公里，惟当年的重灾区主要集中在益城町与西原村，而本次震央则落在位置较偏南的宇城市与冰川町。



目前，当地政府及相关部门仍在积极评估本次地震造成的实质破坏与伤亡情况。值得注意的是，在本次7.1级地震发生后约41分钟，当地再录得一次6.1级的强烈余震。



日本气象厅对此发出警告，提醒民众在未来一周内必须高度防范发生同等震度（最高7级）的强烈摇晃。气象厅特别指出，鉴于2016年曾在首次录得震度7级后约28小时，再度发生规模更大的主震，因此呼吁民众切勿掉以轻心，未来数天将是防范后续强震的关键警戒期。