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熊本7.1级地震︱日本气象厅警告 未来一周或再有7级强震

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更新时间：18:11 2026-07-28 HKT
发布时间：18:11 2026-07-28 HKT

日本熊本县今午发生7.1级地震，虽然已解除海啸警报，暂未有伤亡报告，但地震造成严重破坏，许多建筑物受损，消防方面消息指有民众被埋。日本气象厅指，是次地震的震央附近有2条断层，不排除未来一周再次发生强度达7级的地震。

震央附近有2条断层

日本气象厅就熊本县7.1级地震，于当地时间下午5点30分召开记者会，气象厅人员指，今次震源深度仅约10公里，属浅层地震，震源附近地震活动仍相当频繁。气象厅提醒，未来一周内、尤其是接下来2至3天，仍须留意可能发生最大震度7左右的地震。

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熊本7.1级地震后，日本气象厅警告未来一周或有7级左右强震。
熊本7.1级地震后，日本气象厅警告未来一周或有7级左右强震。
熊本7.1级地震后，日本气象厅警告未来一周或有7级左右强震。
熊本7.1级地震后，日本气象厅警告未来一周或有7级左右强震。
熊本7.1级地震后，日本气象厅警告未来一周或有7级左右强震。
熊本7.1级地震后，日本气象厅警告未来一周或有7级左右强震。

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气象厅又指出，震央周边分布有布田川断层带及日奈久断层带。根据过去案例，这些活断层可能会再次发生大规模地震。如真发生此情况，这些断层的周边地区，恐出现最大震度6强以上的剧烈摇晃，呼吁民众提高警觉。
 
东京大学名誉教授、地震观测学专家平田直表示，2016年熊本地震就是由日奈久断层及邻近的布田川断层带所引发，该区域本来就是发生大规模地震机率较高的地带。平田提醒，大地震发生后不久，往往容易再出现同等程度的强烈摇晃，呼吁民众远离容易倒塌的物体，并确保自身安全。

 

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